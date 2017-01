4 idee per camere da letto piccole ma rivoluzionarie

Non lasciare che le dimensioni ridotte di una camera da letto ti scoraggino.

Scopriamo 4 idee per camere da letto piccole ma innovative.

I pochi metri quadri a disposizione possono senza dubbio essere compensati dal fascino e dall’atmosfera di un ambiente piccolo e intimo. Impara a lavorare con gli angoli scomodi e le finestre posizionate proprio dove non vorresti, e potrai ottenere un guscio domestico più caratteristico della maggior parte delle camere di grandi dimensioni. Di seguito la mia guida essenziale alla progettazione di una stanza da letto small.

La simmetria non è un obbligo. Quando la stanza è stretta o presenta degli svantaggi progettuali, come un tetto a spiovente o una finestra in una posizione scomoda, si può optare per una sistemazione non simmetrica degli arredi, ossia eliminando un comodino o non centrando il letto. L’architetto ha il compito di valorizzare le potenzialità a disposizione e saprà comporre con grande intelligenza il design dell’ambiente.

Dai profondità alla camera lavorando sulla testiera del letto. L’uso intelligente di carte da parati, materiali e colori sulla parete del letto è un’idea semplice e immediata per dare carattere alla stanza e avvolgerla di nuance vellutate, smorzando i contrasti. Si può optare per la stessa tonalità, con giochi di luce che creano sempre nuove sfumature.

Trasforma il letto in un armadio. Esistono moltissime soluzioni di letti, matrimoniali e non, in cui l’apertura frontale della rete scopre un ampio contenitore. Oltre a garantirti il comfort di cui hai bisogno per dormire, i letti con contenitore ti permettono di sfruttare uno spazio che normalmente resta inutilizzato per organizzare ogni cosa, dalle lenzuola ai vestiti.

Sfrutta al massimo le altezze. Se hai la possibilità di usufruire di maggiori altezze rispetto agli standard, usale per creare interessanti dislivelli e liberare il pavimento, spostando il letto in alto. Esistono in commercio delle soluzioni dinamiche salvaspazio, soprattutto per la camera dei bambini, divertenti e di design che esaltano la personalità della stanza, distogliendo l’attenzione dall’idea di superficie ridotta.