Sono lontani ormai i tempi in cui si vedevano video girati in penombra in qualche bagno con la voce dei parenti in sottofondo e durante i quali inevitabilmente la webcam mossa dal gatto finiva nel lavandino.

La generazione youtuber si è evoluta, le riprese sono pulite e vengono sottoposte ad ore di post produzione, anche i contenuti cambiano.

Un tempo i canali erano più monotematici: c’era l’esperto di game online o la make up artist, ora si tende ad usare il tubo come canale di comunicazione di pensieri ed abitudini. Anche su questo social è giunta la necessità di far sapere qualcosa di sé che vada oltre l’arredo della propria stanza, sfondo frequente nei girati.

Ma qual è la ricetta del video perfetto? L’ambientazione è importante, i follower osservano ogni particolare, ma l’aspetto fondamentale è la luce. I video migliori sono molto chiari e puliti e se per necessità ci si trova a girare di notte, accendiamo riflettori o i flash delle cam.

Per spezzare la noia si possono intervallare lunghi monologhi con spezzoni di tutorial che catturano l’attenzione del nostro pubblico,se si parla soltanto c’è il rischio che guardandosi in giro il nostro ascoltatore si distrgga e…cambi canale!

Ricordate: ogni canale di comunicazione ha una prerogativa e se su twitter la parola fa da rotagonista, il tubo si fa forza sulle immagini in movimento. Un’ottima tecnica è mostrare come si utilizzano i prodotti dei quali si parla.

Più facile a dirsi che a farsi?

Analizziamo i video delle 5 youtubers da seguire migliori per prendere la giusta ispirazione!

– ZOELLA

Zoe Elisabeth Sugg, inglese, classe 1990. Apre il suo blog nel 2009 e dopo pochi mesi lo amplia con un canale youtube che ad oggi conta la bellezza di 10.280.969 iscritti. Il suo punto di forza è quello di essere rimasta una ragazzina nonostane la notorietà; sono molte le riprese in cui appare struccata sopratutto quelle del suo secondo canale MOREZOELLA, una sorta di diario del dietro le quinte che soddisfa la curiosità dei suoi seguaci.

Ha pubblicato un libro “Girl Online” dopo aver lanciato una linea di cosmetica “Zoella Beauty”.



– CUTIEPIEMARZIA

Di origine vicentina si trasferisce nel Regno unito con il fidanzato Felix Kjellberg famoso gamer youtuber che l’ha spina a lanciarsi nella rete. Girando i sui video in inglese diventa famosa in tutto il mondo come dimostrano i suoi 6.219.802 iscritti e le visualizzazioni che raggiungono in 16 milioni in un mese; con questi numeri si è classificata prima youtuber italiana nel mondo. Dolce e delicata saluta i viewers con uno zuccheratissimo “Hello marzipans!”.



– ALICELIKEAUDREY

Nasce come youtuber esperta di beauty and makeup, ma trucco e parrucco non sono il suo unico talento. Buca lo schermo e per questo è stata intervistatrice di backstage per XFactor ed è una delle protagoniste dei tutorial di Detto Fatto. Ha partecipato al primo bus tour degli youtubers italiani che nel mese di Dicembre hanno fatto tappa in alcune città italiane con un live-show innovativo #creatorsontheroad.

Dopo una lunga assenza sul web è tornata con video dai contenuti diparati e con una programmazione precisa: pubblica il lunedì e il venerdì.

La nuova Alice si racconta con ironia e spontaneità, come sempre.



– LULAIDA

Stile parigino? No, fiorentino! Affascinante il mondo bianco, nero e grigio di Marta, un mix di vintage, nordic style e modernariato. Questo è lo sfondo dei suoi video che vanno dall’abbigliamento all’arredamento in nome dell’eleganza.

Imperdibile il suo Lula’s Home Tour dello scorso anno in cui mostra il makeover di un appartamentino milanese dando vita ad una graziosa bomboniera.



– JADORELEMAKEUP

Il canale di Gabriela è dedicato al beauty e al make up con tutorial semplici o così sembra grazie ai modi posati a tratti magnetici. Amante della moda e dell’alta cucina grazie al padre ex chef, mostra il suo mondo sul blog Le Monde Jadore.