Abbigliamento Muji: arrivano i jeans con la tasca per lo smartphone

Abbigliamento Muji: PER LA PRIMAVERA 2017 ARRIVANO I JEANS CON LA TASCA PER LO SMARTPHONE.

MUJI lancia la nuova collezione in denim e presenta i nuovi jeans con una sesta tasca per lo smartphone.

A febbraio, il retailer giapponese MUJI lancerà una nuova linea in denim per uomo e donna, con una tasca extra per lo smartphone: il cellulare non rappresenterà quindi più un fastidio quando si cammina o ci si siede. La linea tech-friendly si aggiunge alla già vasta gamma di denim MUJI, realizzati per offrire a chi li indossa comfort e facilità di movimento.

Prodotti con cotone organico i nuovi denim includeranno una sesta tasca per lo smartphone e saranno disponibili jeans in cinque modelli, tra cui le versioni skinny e boyfriend, oltre a quattro colori che vanno dall’indaco al navy.

La collezione MUJI è realizzata utilizzando fili elastici e allungabili, per creare modelli con una vestibilità comoda e con una varietà di stili di alta qualità, a un costo contenuto. La nuova tasca per lo smartphone riflette la filosofia MUJI di realizzare prodotti che uniscano design, stile e funzionalità.

Con un costo a partire da 39,95 €, la collezione verrà lanciata i primi di febbraio sull’e-commerce MUJI e nei principali store italiani ed europei.