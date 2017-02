BENETTON BAMBINI: LA COLLEZIONE S/S 2017

Alla scoperta della collezione Benetton bambini s/s 2017.

Ci siamo quasi, manca poco alla bella stagione ma dobbiamo aspettare ancora un po’ per vestire i nostri bambini con capi freschi, colorati e super solari.

Nell’attesa, perchè non dare un’occhiata alla nuova coloratissima e bellissima collezione Benetton bambini 2017?

La Benetton non può che stupirci con le nuove t-shirt e leggings per bambina 100% cotone con colori vivaci e unici nel loro genere. Possiamo scegliere vari modelli dalla classica t-shirt e leggins a tinta unita ad una t-shirt o pantalone con allegre e colorate stampe. C’è l’ imbarazzo della scelta tra abiti sportivi con cappuccio e abiti a manica corta e abiti più eleganti per le grande occasioni.

Per le nostre bimbe c’è veramente tanto altro ancora salopette, jeans, maglioni, felpe con il cappuccio e non, tutte rigorosamente colorate e perfette per loro!

Ma la Benetton non offre solo un gustoso e prezioso guardaroba alle nostre bimbe, anche la collezione per i nostri ometti lascia senza fiato: l’abbigliamento sportivo bimbo è veramente vasto, possiamo scegliere tra pantaloni ginnici colorati con stampe o tinta unita, felpe con o senza cappuccio con il famoso logo UCB.

Jeans skinny coloratissimi, jeans con stampe o con strappi da completare con camicie a quadri e t-shirt con stampe varie e colorate e super alla moda!

Divertimento, praticità e materiali di altissima qualità, rendono la nuova collezione Benetton bambini primavera-estate 2017 assolutamente unica e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Tantissime ispirazioni che aiutano i bambini ad esprimere le proprie emozioni e il loro umore in ogni momento della giornata.

Abbiamo quindi due main line “dress up” elegante dedicata alle occasioni importanti e “dress to move” pensata per lo sport ed il tempo libero.

Questo è solo un assaggio di quello che la nuova collezione Benetton vi offre, non vi resta che scoprirla tutta e divertirvi insieme ai vostri bambini!