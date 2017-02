Blog mamme e moda bambini, quale seguire?

Blog mamme e bambini: quali seguire per essere sempre aggiornati?

I blog sono diventati ormai il modo più semplice per trovare informazioni sui temi più veri e per prendere ispirazione per la vita di tutti i giorni: ecco i blog moda bambini più fashion.

Tra tutti i blog mamme e bambini che seguiamo, ci sono al primo posto sicuramente quelli di moda, a cui ci ispiriamo per i nostri look quotidiani o per quando dobbiamo prepararci in vista di grandi eventi. Tuttavia, se bene siamo soliti seguire consigli per adulti, oggi anche la moda bambini è sempre più diversificata e piena di trend e per vestire i nostri bambini è utile seguire qualche consiglio. Sono tantissime le pagine da cui attingere, quindi, tra i blog moda bambini, quale seguire?

Noi vi indichiamo alcuni blog mamme e moda bambini che ci piacciono.

Tendi Trendy di Flavia De Filippis , ahaha, bè come non indicare il blog dove scrivo anche io? Flavia dal 2012 ricopre il ruolo di mamma blogger a 360 gradi, oltre ad essere ideatrice di questo magazine che parla di moda, beauty e lifestyle

Fiammisday di Simona Mazzei : tra le varie sezioni del blog vi è quella "Come vestire i bambini" dove è possibile trovare tutti i post dedicati alle tendenze del mondo dei più piccoli, con una selezione di stili e negozi a cui ispirarsi.

Sofiscloset, fashion for little girls : è un blog dedicato a tutte le mamme che hanno un debole per la moda mini e che sono particolarmente attente al look delle proprie bambine. Qui potrete trovare tutte le collezione proposte alle sfilate dei principali brand per bambini, post dedicati alle principali novità fashion e rubriche su mamme famose e le loro figlie.

Bebèblog : dedicato a tutte le mamme che hanno bisogno di consigli sugli acquisti. Troverete consigli su quali prodotti scegliere in base alla sicurezza e alla fruibilità del bambino, oltre che ad una serie di post sulle ultime tendenza del mondo moda bimbi.

Melacompramamma.net : tutto dedicato ai più piccoli, con tantissimi post sulle ultime tendenze moda, ma anche sui desideri dei bambini. Potrete trovare consigli utili anche su dove e come acquistare molte cose.

I blog sono un vero e proprio aiuto per le mamme moderne che vivono la propria vita a 1000 all’ora e a volte tra una corsa e l’altra possono utilizzare il proprio smartphone o pc per trarre consigli utili e facilitarsi la vita, soprattutto quando al mattina bisogna vestire i bambini e a volte non si sa cosa scegliere.