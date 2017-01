Qualche anno fa guardai ipnotizzata le parole di Papa Francesco agli innamorati, fidanzati e sposi.

Si avvicinava San Valentino ed io mi sono chiesta: si può amare per sempre una persona?

Frasi e pensieri stupendi che toccano veramente le corde dell’anima.

Vivere la quotidianità non è facile, se ci sono figli la situazione si complica non poco.

Spesso si litiga per stanchezza, nervosismo e certamente non perchè non ci si ama.

Vivere insieme le difficoltà della vita presuppone che alla base ci sia solidità e spesso si perde di vista il motivo per cui quel giorno abbiamo detto sì e ancor prima perchè ci siamo scelti e abbiamo pensato sarebbe durata per sempre.

sarà per sempre così! Sarò romantica, bacchettona o non so cosa ma ho sempre creduto che se quel giorno di quasi 13 anni fa ho conosciuto il mio futuro marito …è solo perchè Dio ha scelto per me quella persona, l’ha messa sul mio cammino…e

Vi racconto cosa mi è successo la settimana scorsa.

Sono tornata da un viaggio di lavoro che mi ha permesso di rigenerare la mente e dormire due giorni (cosa che non faccio ormai da mesi), con mio marito e mia madre che hanno accudito a turno i bambini, compatibilmente con il lavoro.

Ho chiamato ogni giorno a casa per sapere cosa facessero i bambini e se stessero bene ed ho anche fatto lunghe videochiamate con loro per tranquillizzarli e per tranquillizzarmi.

Tutto sembrava tranquillo.

Solo una volta a casa, e dopo aver visto i bambini, mio marito mi ha detto che in realtà sono stati due giorni di fuoco: Claudio ha spaccato un vetro del portone con la testa, inciampando sui suoi stessi piedi… pronto soccorso, accertamenti, tutto ok. Non contento la notte ha deciso di vomitare l’anima ed ovviamente mio marito è scappato nuovamente al pronto soccorso per paura fosse dovuto al trauma e alla caduta ( in realtà erano episodi distinti e separati).

In tutto ciò, non mi hanno mai detto nulla e non mi hanno fatto preoccupare assolutamente, anzi…

Ho pensato molto a tutto questo e all’enorme fortuna di avere un uomo così al mio fianco… altri magari in preda al panico avrebbero cercato soluzioni appoggiandosi alla moglie, lui invece ha pensato al mio bene e capito che a distanza mi sarei solo agitata inutilmente.

Questo è uno dei tanti episodi che potrei raccontarvi… certo, ha anche lui i suoi limiti come tutti gli uomini del resto, ma posso ritenervi davvero fortunata ed insieme siamo una forza, riusciamo e riusciremo a superare ogni difficoltà!

Amare per sempre si può? Bisogna lavorarci e superare le difficoltà che ci sono e spesso sembreranno insormontabili.

Al centro ci deve però essere la famiglia, altrimenti è tempo perso.

Se si parte con obbiettivi diversi non si andrà mai da nessuna parte.

Bisogna scendere a compromessi e spesso mettere in secondo piano le proprie ambizioni e i propri desideri, sempre se si ha una visione più grande del quadro generale che è la propria vita, che si vuole costruire insieme.

Oggi Papa Francesco diceva: “Urlate, litigate, tiratevi i piatti…ma non andate mai a dormire senza aver fatto pace“… bè io ci credo e voglio fare miei questi consigli…perchè la vita è una ed è triste trascorrerla soli senza una persona da amare ogni giorno con la quale condividere la strada insieme.

Buon San Valentino,

LOVE, LOVE, LOVE!