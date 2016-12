Capodanno 2017: idee e offerte viaggi

Dove andare a Capodanno 2017? Scopriamo idee e offerte per i vostri viaggi last minute.

Una meta amata da tutti, una città che non dorme mai, ricca di cultura, spettacoli, ristoranti e negozi, New York è una dei luoghi ideali dove passare le vacanze di Natale e Capodanno.

Il Capodanno di New York è sicuramente il più famoso al mondo! Pensando al Capodanno subito la mente va alla Ball Drop che alle 23.59 comincia la sua discesa su Times Square per “esplodere” riversando migliaia di coriandoli colorati e annunciare il nuovo anno dando il via a uno stupefacente spettacolo pirotecnico. Per chi vuole evitare il caos di Times Square non mancano le iniziative: feste, concerti e spettacoli vengono organizzati a Central park, a Prospect Park e a Rockfeller Park…con fuochi d’artificio che illuminano a giorno la città e vestono a festa i monumenti e i luoghi simbolo.

Grazie alla nuova formula viaggi individuali creata da Viaggi di Boscolo potrete organizzarvi in ogni minimo dettaglio il vostro viaggio nella grande mela senza essere in gruppo.

6 giorni a partire da €1.520, (incluso nel prezzo, volo a/r, trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa, pernottamenti nell’hotel della categoria prescelta, mezza giornata di visita guidata per le strade di NY).

Da una città in continua evoluzione a un’altra dove il tempo sembra essersi fermato all’epoca dei De Medici, Firenze.

Impossibile non amarla, la sua bellezza vi lascerà a bocca aperta, la sua maestosità vi incanterà e la cucina toscana vi rimarrà nel cuore e non vorrete più tornare a casa. Prima di immergervi nei festeggiamenti per il Capodanno, che sarà sicuramente magico, sia che decidiate di passarlo in un ristorante tipico, ad assaporare un ottimo menu toscano, sia che lo trascorriate in piazza, festeggiando all’ombra di meravigliosi monumenti o brindando al nuovo anno guardando i fuochi d’artificio riflettersi sull’Arno dal Ponte Vecchio.

Una passeggiata alla ricerca dei famosi scorci fiorentini sarà l’inizio di questo tour a Firenze che vi porterà a scoprire i capolavori della Galleria degli Uffizi e della Galleria Palatina di Palazzo Pitti, 3 giorni a partire da €360 a persona (incluso nel prezzo, pernottamenti nella struttura prescelta, biglietti salta coda per la visita alla galleria degli Uffizi e visita guidata privata alla galleria degli Uffizi).

Un viaggio per tutti coloro che amano le temperature miti anche d’inverno e sono incuriositi dal conoscere posti insoliti e civiltà diverse dalla nostra.

Il tour Emirati Arabi e Oman-nella Terra dei Sultani è un itinerario che vi sorprenderà mostrandovi i due volti della penisola araba. Da una parte le città opulente e futuristiche di Abu Dhabi e Dubai, dove l’antica cultura araba che si conserva nelle moschee, nei suk ricchi di spezie, oro e incenso e nelle torri del vento si specchia nelle visionarie architetture d’acciaio e vetro che svettano nel cielo. Dall’altra i rigorosi paesaggi dell’Oman, le sue piccole città incantate, i mercati pieni di vita e i suoi deserti silenziosi e immutati da millenni. Due facce della stessa medaglia, profondamente differenti fra loro ma comunque affascinanti. Il viaggio parte da Abu Dhabi e passa attraverso le città più significative della penisola araba, Dubai, Dibba, Bahala patrimonio dell’Unesco fino ad arrivare a Muscat capitale dell’Oman. Durante il soggiorno vengono organizzate escursioni per lo snorkeling e gite in barca per ammirare gli splendidi delfini. 10 giorni a partire da €2.760 a persona (incluso nel prezzo, voli di linea a/r, guida professionale in italiano durante tutto il viaggio, pernottamenti e colazioni negli hotel selezionati, 7 pranzi e 7 cene).