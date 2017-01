Casa in ordine: idee utili

Hai bisogno di tenere tutta la casa in ordine? Odi il caos e le camere sovraffollate? Ecco per te qualche consiglio per organizzare gli spazi, stanza per stanza.

Soggiorno

Compra un pouf o un’ottomana con uno spazio contenitore nascosto: sarà importante per riporre giornali, videogiochi, giochi dei bambini e ha la doppia funzione di fare anche da seduta extra o da tavolino per il caffè.

Il modo più semplice e ordinato per conservare i DVD è riporli su una mensola in ordine come fossero libri, invece di usare quei terribili raccoglitori di CD free standing che si impolverano e stanno a mala pena in piedi. Se sei amante del minimalismo, riponi DVD e CD direttamente nei cassetti.

Dedica un cassetto o un pensile della credenza alla miscellanea di uso comune: penne, fogli di carta, elenco telefonico, istruzioni per gli elettrodomestici… sarà facilissimo trovarli.

Lo sapevi che puoi conservare i telecomandi all’interno di qualche bella scatola decorativa in modo da non doverli cercare in giro per casa o tra le pieghe del divano?

Bagno

Anziché piegarli, puoi arrotolare gli asciugamani e riporli in una bella cesta o in ordine su un ripiano. Occuperanno meno spazio e sarà più facile prenderli.

Se hai poco spazio sul lavandino, installa un dispenser per sapone e spazzolino direttamente sul muro. Sarà più facile anche mantenere tutto pulito. Oppure, come accade in cucina, fissa al muro dei binari di acciaio porta tutto, su cui poggiare oggetti, profumi e appendere gli asciugamani in uso.

Home office

Se sotto la scrivania regna il caos primordiale, impara a etichettare i vari cavi e le prese con degli adesivi di colori differenti. Sarà più facile quando devi staccare un preciso dispositivo tra i tanti.

Libera la scrivania da cavi, cavetti e ricaricatori riponendoli sotto la scrivania, in una cesta o un cassetto aperto a sospensione, per evitare che si impolverino troppo stando a terra.

Camera da letto

Se non hai posto sufficiente per i comodini, ti basta fissare a muro una mensola sottile sulla testiera del letto, su cui riporre occhiali, sveglia, telefono e altro. Puoi anche inserire un binario a led sotto la mensola, a scomparsa, in modo da dare un effetto di luce particolare alla stanza, ideale per leggere o riposare.

Usa lo spazio contenitore sotto il letto, come descritto in questo post, per conservare coperte, cuscini, biancheria fuori stagione e accappatoi extralarge.

Se hai bisogno di una postazione di lavoro ma non hai possibilità di inserire una scrivania, acquista dei comodini alti e dei pouf incastrabili a misura che possono essere riposti sotto il comodino senza occupare ulteriore spazio.

Guardaroba

Lo sapevi che le grucce si possono agganciare “a cascata”, una sotto l’altra, per guadagnare spazio? In quella inferiore puoi riporre i pantaloni, in quella superiore le giacche o i maglioni.

All’interno degli armadi puoi inserire dei semplici appendini da cucina per collane e braccialetti, senza perdere tempo a cercarli sul fondo di ceste o cassetti.

Puoi anche fissare con un biadesivo un pezzo di gommapiuma su uno specchio o all’interno di un armadio per appendere gli orecchini che indossi più spesso.

Cucina

I porta documenti da ufficio sono ideali per conservare piatti in plastica, coperchi sfusi e persino cipolle e patate nei pensili.

Installa una presa a scomparsa sul piano di lavoro: si sa che di prese di corrente non ce n’è mai abbastanza, quindi questa potrebbe essere una soluzione per i tuoi mini elettrodomestici da cucina.