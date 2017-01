Casa piccola: 4 super soluzioni

È tendenza negli ultimi anni andare a vivere in case piccole, soprattutto in città, per affrontare meglio le spese di un affitto o di un acquisto in zone piuttosto costose: ecco 4 soluzioni per chi ha una casa piccola.

Le case piccole portano con sé una serie di svantaggi, come tutti sappiamo, primo tra i quali la mancanza di spazio.

Qui di seguito una serie di idee per aumentare la personalità delle piccole abitazioni e arricchire di prospettive inaspettate il rapporto volumetrico, regalando all’abitare una visione non statica degli ambienti.

Innanzitutto sfatiamo un mito: le pareti delle stanze piccole non devono necessariamente essere bianche.

Si può giocare con dei contrasti di colore che spezzano le superfici lisce di un muro di fondo, oppure si può ravvivare il volume del soffitto con un doppio tono. L’importante è non privilegiare i colori troppo scuri. Via libera a carte da parati dal gusto retrò o bohèmien per sottolineare un angolo e arricchire l’architettura di una dimensione immaginifica, creando quell’indispensabile equilibrio tra emozione e ragione.

Regola numero due: less is more. Una casa piccola non ha bisogno di arredi inutili o ingombranti. Idee di design minimaliste e low budget sono da preferire a grandi pezzi brutalisti. Gli arredi devono essere inseriti con disinvoltura, ma senza imporsi, per vivere in perfetta armonia con lo spazio e creare situazioni domestiche sempre diverse. Persino le porte non devono separare, ma unire, connettere visivamente le stanze e farle vibrare di luce.

Usa lo spazio in modo intelligente. Un sottoscala può diventare un’occasione per realizzare una parete-scultura attrezzata, oppure una libreria fino al soffitto può dividere due ambienti al posto di un muro. La parola d’ordine è ottimizzare gli spazi, con oggetti e arredamenti di doppia funzione, che giocano a rompere il concetto di disordine senza penalizzare la continuità degli ambienti.

Via libera agli specchi. Uno specchio regala l’illusione di profondità e la sensazione di uno spazio raddoppiato, soprattutto quando è usato a tutta altezza per rivestire una parete di fondo di un corridoio o di un ambiente in penombra. Sviluppare la verticalità con elementi sottili e longilinei è uno degli elementi chiave per generare atmosfere meno compresse e permettere ad ogni ambiente di mantenere la propria individualità.