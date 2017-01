Cellulite: coppettazione a freddo

Rimedi contro la cellulite e la ritenzione idrica: coppettazione a freddo.

La settimana scorsa ho provato questa tecnica tradizionale ma al tempo stesso molto innovativa, per combattere gonfiore e ritenzione idrica.

La coppettazione (o cupping) è una tecnica di origini antichissima, utilizzata nella medicina cinese tradizionale come rimedio e trattamento post attivita sportiva o contro dolori muscolari e infiammazioni.

Nella medicina estetica la coppettazione serve per stimolare la circolazione sanguigna e linfatica e contribuire ad eliminare i ristagni di tossine ridonando energia vitale a tutto l’organismo.

Ho provato questo trattamento presso My SPA a Bari.

Come funziona la coppettazione:

Per fare questo particolare massaggio, si utilizzano coppette in plastica, dotate di una valvola posta al suo apice alla quale si può applicare un pallone di gomma, oppure una sorta di “pompetta” che permette di regolare l’intensità.

L’effetto è proprio quello di “staccare” la pelle dai tessuti più interni… avviene un vero e proprio scollamento drenante.

Questo particolare massaggio si effettua solo su alcuni punti del corpo (glutei, pancia, culotte) e non può durare più di 10 minuti per zona trattata.

Non è piacevolissimo, almeno per me non lo è stato ma posso dirvi che appena terminato il massaggio, ho avuto subito una sensazione di leggerezza, mai provata con alcun tipo di trattamento in precedenza e penso di prenotare tutto il pacchetto perchè alla fine la sofferenza ha portato giovamento.

Ovviamente rivolgetevi sempre a personale esperto e chiedete se questo trattamento può andar bene anche per il vostro particolare problema.

Io più che cellulite ho ritenzione e gonfiore quindi questo trattamento è particolarmente indicato.