Da rossa a bionda in 2 settimane: colore capelli

Qualche settimana fa sono andata dal mio caro Salvo tra i migliori parrucchieri a Bari per cambiare colore capelli e tornare da rossa a bionda.

Ebbene sì, rossa mi piacevo ma a detta di molti era un colore che un po’ mi spegneva… effettivamente era così.

Io alla fine sono bionda dentro e fuori:)

Ed eccomi di nuovo nel salone Pino e Salvo parrucchieri per tornare me stessa… spero per l’ultima volta (segnatevi questa frase).



Con i trattamenti Wella, Salvo mi ha detonalizzato il colore per poi effettuare un blending sulle punte e un tono su tono per la radice così da avvicinarsi alla mia color cenere.

Considerate che già dopo 3/4 lavaggi il colore è praticamente naturalissimo e non avrò problemi di ricrescita… il dramma di quando cambi colore da rossa a bionda.

Adoro il mio biondo e amo alla follia il lavoro di Salvo, ormai mi capisce al volo e capisce quando può osare o quando è meglio lavorare in maniera più soft su di me, realizzando ogni mio desiderio in fatto di chioma.

Che dite? Meglio rossa o bionda?