La cura del corpo: massaggi per dimagrire

Massaggi per dimagrire e tonificare la pelle

Il massaggio dimagrante è uno speciale trattamento che viene praticato maggiormente nell’universo dell’estetica. Nei paesi occidentali infatti questo tipo di massaggio viene considerato un trattamento estetico, a differenza di numerosi paesi orientali che considerano il massaggio una tecnica terapeutica. Il alcuni casi è quasi paragonabile alla medicina poiché ritenuto utile per guarire alcuni particolari dolori e ristabilire l’equilibrio del corpo.

I massaggi dimagranti sono utilizzati da coloro che desiderano perdere peso. Se si vuole dimagrire necessario associare questi massaggi ad una regolare attività fisica monitorata e soprattutto ad una dieta equilibrata. Alcuni sondaggi hanno rilevato come la fame nervosa e lo stress siano le cause principali dell’aumento di peso.



Bisogna ricordare che non esistono massaggi dimagranti, nel senso che ti fanno perdere peso, ma trattamenti con azioni rassodanti e tonificanti che sono in grado di stimolare il metabolismo corporeo aiutando l’azione di dimagrimento. Gli effetti di questi trattamento sono molteplici e chiaramente visibili e riguardano anche l’aspetto fisico, il buon umore e il rilassamento di corpo e mente. Le cause della cellulite vanno ricercate in una scorretta alimentazione, in uno stile di vita poco regolare e in un mal funzionamento della circolazione venosa che possono favorire l’insorgere della cellulite e della tanto odiata pelle a buccia d’arancia.

Massaggio linfodrenante e rassodante: è riconosciuto come il massaggio anticellulite per eccellenza. I benefici dii questo trattamento raggiungono tutto l’apparato circolatorio e sul sistema linfatico, riuscendo ad avere riscontri positivi riducendo la ritenzione idrica. Grazie a questo massaggio vengono rimodellate e tonificate le zone del corpo maggiormente colpite.

Lavorando sui linfonodi, si riattiva il passaggio della linfa e ciò porterà rilevanti benefici sia dal punto di vista medico sia estetico. E’ particolarmente indicato per le persone che desiderano dimagrire, dal momento che elimina i grassi in eccesso e diminuisce sensibilmente il desiderio di fame.

Uno dei trattamenti più richiesti è infine massaggiare la zona addominale, per arrivare ad avere la desiderata pancia piatta. Questa pratica ha anche altri vantaggi: facilita la digestione metabolizzando in maniera corretta i cibi che mangiamo e contemporaneamente libera il corpo dalle tossine in eccesso.

Infine è utile ricordare che i benefici di questi trattamenti tecnici vengono accentuati grazie all’utilizzo di creme e oli che grazie ai loro principi attivi favoriscono ulteriormente lo scioglimenti degli accumuli adiposi favorendo il dimagrimento.