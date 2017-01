Diario di nozze: wedding planning

Organizzare un matrimonio potrebbe crearvi non poche ansie. E’ importante preparare un “wedding diary”, per tenere sotto controllo i tempi e spuntare le questioni già risolte, se decidete di non valervi dell’aiuto di un wedding planner. Ecco un utile calendario per organizzare alla perfezione le vostre nozze.

Il diario di nozze: come organizzarlo.

Un anno prima

Innanzitutto, occorre prenotare la chiesa o la sala comunale per la cerimonia e vagliare le location papabili per la festa . Se vi sposerete nel fine settimana è bene muovervi con largo anticipo, perché il venerdì e il sabato sono richiestissimi. Stabilite il budget delle nozze, ovvero la cifra indicativa che intendete spendere complessivamente, per tenere sotto controllo le spese.

10 mesi prima

Fate un giro tra atelier e boutique per individuare il vostro abito da sposa e provare i diversi modelli. Cercate di non perdere la bussola, non ne provate troppi vi creerebbe una gran confusione.

Scegliete il fotografo, dopo aver deciso che tipo di stile di immagini vorrete che racconteranno per tutta la vita, il vostro giorno più bello.

Subito dopo iniziate a pensare alla musica che vi accompagnerà durante tutto il ricevimento. Oggi, grazie ai social e a youtube è difficile sbagliare… Ricordate: dopo il cibo, la seconda cosa che si ricorda di un matrimonio è il livello di divertimento dettato dalla musica!

Non dimenticate il viaggio di nozze, prima si prenota e più si risparmia!

8 mesi prima

Iniziate a guardare i floral della vostra regione e contattate chi vi piace per verificare costi e disponibilità; i fiori comunque dovranno essere definiti dopo la scelta dell’abito.

6 mesi prima

Preparate la lista degli invitati, suddivisa tra quelli che riceveranno gli inviti o le partecipazioni. Create la pagina web o l’evento social e procedete con l’invio del “save the date” per comunicare la data delle nozze.

Se avete ospiti che arrivano da lontano e hanno già confermato la loro presenza, prenotate le camere d’albergo e al contempo pensate anche ai loro spostamenti, eventualmente prenotando un pullman.

4 mesi prima

Fate stampare le partecipazioni e gli inviti, ci vorranno circa 30 giorni per averle fisicamente.

Depositate la lista nozze presso il negozio scelto e in caso di lista viaggio, sarà stata aperta contestualmente alla prenotazione della vacanza. Verificate che i passaporti siano in corso di validità.

Contattate parrucchiere e truccatore per verificare per prenotare la prova.

3 mesi prima

Scegliete le fedi insieme alla vostra dolce metà. Definite il menu e l’allestimento e progetto scenografico per la cerimonia e il ricevimento.

Scegliete e ordinate le bomboniere per gli invitati e i testimoni.

Contattate il cake designer o il pasticciere per la torta nuziale.

2 mesi prima

Consegnate o spedite inviti e partecipazioni. Acquistate gli accessori per voi e per le damigelle e i paggetti.

1 mese prima

Fate un recall per verificare definitivamente la presenza al ricevimento degli ospiti invitati, e decidete la sistemazione dei tavoli e preparate il tableau de marriage o l’escort table.

Vi contatteranno sicuramente dall’atelier dove avete acquistato l’abito per la prima prova.

Ricordatevi di fare anche le prove del make up e acconciatura.

15 giorni prima

Prenotate i pacchetti di remise en forme per il viso e per i capelli

10 giorni prima

Recall con tutti i fornitori per verificare che tutto sia pronto. Consegnate alla location dove si terrà il ricevimento la lista degli invitati, evidenziando intolleranze e peculiarità dei vostri ospiti.

1 settimana prima

Ritirate l’abito e fate la prova definitiva per l’acconciatura e il trucco

3 giorni prima

Ritiro delle bomboniere e consegna presso la location prescelta per la festa.

Il giorno prima

Manicure, pedicure e massaggio rilassante…

P.s. un consiglio, se vi sembra un’impresa titanica contattate una wedding planner, vi aiuterà, vi supporterà, i costi dei fornitori saranno più competitivi e arriverete serene e sorridenti al vostro matrimonio