Per fare una passeggiata in Parco Sempione, un po’ di shopping in via Montenapoleone, una visita in Duomo o vedere una mostra a Palazzo Reale, Milano è sempre un’ ottima scelta per una gita fuori porta.

Ecco dove mangiare e dormire a Milano.

Se state pensando di concedervi un weekend fuori casa durante le vacanza natalizie, vale la pena scegliere la capitale della moda italiana che, in questo periodo dell’anno, diventa ancora più affascinante. Se l’idea vi sta già allettando, allora potrebbe tornarvi utile qualche consiglio su dove mangiare e dormire a Milano, per vivere al meglio la città.

Milano è anche la città del sushi e mangiarlo, quando si va in visita, è d’obbligo, quindi se state passeggiando sui Navigli o sulla Nuova Darsena, non potete rinunciare a fare un salto da Temakinho in Ripa di Porta Ticinese 37, per gustare la specialità giapponese rivisitata in versione brasiliana.

Se invece siete in zona Colonne di San Lorenzo, vale la pena arrivare in Via Conca del Naviglio 7 per scegliere tra tantissime ricette sia di carne che di pesce, da Drogherie Milanesi, il ristorante preferito dai vip, dove sarete travolti dalla simpatia dei camerieri e dalla bontà del cibo, a prezzi medi. Ad un certo punto di una lunga giornata di shopping in via Montenapoleone, vi verrà sicuramente fame e allora non potrete fare a meno di spingervi nel bellissimo quartiere di Brera, dove potrete mangiare la buonissima cheesecake di Di Viole di Liquirizia in via Madonnina 10.

Se invece volete mangiare tanto e bene, piatti della tipica cucina italiana, potrete scegliere tra tantissimi ristoranti come Giulio Pane e Ojo in Via Muratori 10 o da Giannino in via Vittor Pisani 6.

Per dormire non avrete problemi, tra hotel-resort di lusso, piacevoli 3 stelle e confortevoli B&B, avrete una soluzione adatta ad ogni budget ed esigenza. Ad esempio per vivere un’esperienza di assoluto benessere e relax, in Viale Giovanni Suzzani, vi accoglierà il Novotel Ca Granda, ideale per viaggi d’affari, ma anche per una visita al centro della città e per un viaggio in famiglia.

Camere familiari per serate all’insegna delle tenerezze e risvegli in allegria, spazi gioco adatti ai bambini, menù equilibrati… Con Family & Novotel, i piccoli sono invitati, coccolati e i loro genitori semplicemente rilassati.

Fino all’età di 16 anni, i ragazzi saranno ospiti della struttura con colazione gratis.

Le aree gioco nella hall sono sempre a disposizione per grandi e piccoli (videogames,musica e tanto altro) e al loro arrivo c’è un regalo che li aspetta.

Per trascorrere un soggiorno piacevole, senza spendere una fortuna, potete invece scegliere tra i tanti B&B della città, come ad esempio BB Hotels Aparthotel Navigli, in via Gentilino 7. Se la vostra scelta cadrà su un hotel un po’ fuori porta e volete risparmiare sui taxi, non preoccupatevi perché Milano offre una vasta linea sia di mezzi di superficie, che di metropolitane, che potrete utilizzare acquistando il biglietto oacquistando in anticipo un abbonamento settimanale sul sito dell’ ATM.

In tutta la città, soprattutto nelle zone più centrali come i Navigli, Moscova o Porta Venezia, troverete anche tantissimi club e locali, per godervi un po’ della famosa night life milanese, tra aperitivi, cocktail particolari e serate di ogni genere. Non vi resta che preparare le valigie e dare un occhio ai nostri consigli per prenotare il vostro soggiorno ideale.