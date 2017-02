Febbraio 2017: film al cinema, La La Land e tanti altri

I film al cinema 2017 da vedere a febbraio.

Sarà un mese ricchissimo per gli amanti del grande schermo. Film da vedere al cinema, infatti, ce ne saranno tantissimi e di tutti i gusti.

In questo articolo vi riportiamo alcuni titoli di film che ci hanno incuriosito e che non vediamo l’ora di vedere:

La La Land

La La Land racconta un’intensa e burrascosa storia d’amore tra un’attrice e un musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles. Mia è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve drink alle star del cinema. Sebastian è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto.

Smetto quando voglio 2

La banda dei ricercatori di Smetto quando voglio è tornata.

La banda criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevisti e nemici sempre più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e rocambolesche situazioni come al solito “stupefacenti”.

Il disastro è ovviamente assicurato, il divertimento anche.

Film in uscita il 2 febbraio

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE

Mel Gibson torna in regia per dirigere una nuova drammatica storia di guerra.

Il giovane Desmond Doss, obiettore di coscienza per motivi religiosi e figlio di un veterano della Prima Guerra Mondiale, decide di arruolarsi per servire il proprio Paese. Dopo un addestramento duro e a tratti umiliante, viene ufficialmente designato come soccorritore nella cruenta battaglia di Okinawa. Senza mai imbracciare un arma, Doss dimostrerà a tutti di essere un grandissimo eroe salvando la vita a 75 uomini.

Film in uscita il 2 febbraio

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO

Uno dei film più attesi e discussi del 2017. Cinquanta sfumature di nero è il secondo capitolo della trilogia dell’autrice inglese E.L. James

Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano nei ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele in 50 sfumature di nero, il secondo capitolo tratto dalla serie di successo e fenomeno mondiale.

“Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme.”

Film in uscita il 9febbraio

Resident Evil: The Final Chapter

Milla Jovovich torna in Resident Evil 6 nei panni di Alice con una serie di nuovi personaggi.

Alice deve tornare al punto in cui è iniziato l’incubo, Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta raccogliendo le proprie forze per un attacco finale contro i sopravvissuti. In una corsa contro il tempo Alice unirà le proprie forze con i suoi vecchi amici

Il capitolo finale di una meravigliosa e accattivante saga che non possimao assolutamente perderci!

Film in uscita il 16 febbraio

Ballerina

Nuovo film d’animazione per tutta la famiglia ambientato nell’ incantato mondo della danza in una magica Parigi di fine Ottocento.

Ballerina è la storia di Felicie, una piccola orfana che sogna di diventare un’Etoile all’Opéra di Parigi. Un meraviglioso film d’animazione sull’importanza dei sogni, destinato ad emozionare sia grandi che piccini.

Film in uscita il 16 febbraio