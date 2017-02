Film bambini 2017: cosa far vedere assolutamente

Film bambini 2017: ecco alcuni dei film in uscita da non perdere assolutamente:

Sarà un anno ricco di film di animazione per genitori e bambini. Non c’è cosa più bella, per i nostri piccoli nel passare del tempo con chi amano di più in compagnia dei loro personaggi preferiti visti sul grande schermo!

Una nuova storia a mattoncini realizzata dai creatori della grande avventura The LEGO Movie.

Il film per bambini e non solo ruota attorno a due temi abbastanza cruciali per Batman: la famiglia e il rapporto con i cattivi.Un supereroe egocentrico e narciso.Un beniamino amatissimo ma che, ci sottolinea fin da subito il film, ogni volta che torna nel suo nascondiglio si riscopre essere un uomo solo. Ed è proprio la solitudine il vero nemico che Batman affronta in film di animazione che, scena dopo scena,si trasforma in un inno alla famiglia allargata, in una pellicola che è molto più che un film d’animazione dedicato al più oscuro dei supereroi: è un profondo, divertentissimo e pedagogico tributo alla bat-amicizia.

Cattivissimo me 3:

Il team di Cattivissimo Me 3 è lo stesso di Minions e Pets- Vita da Animali.

La trama è ancora in parte misteriosa, ma dalle immagini si capisce che Gru e la moglie Lucy continuano a essere gli agenti di punta della lega che combatte i cattivi. Questa volta hanno a che fare con un ex bambino prodigio, cresciuto un po’ fuori di testa e ossessionato dal personaggio che ha interpretato negli anni Ottanta.

Baby Boss:

Baby Boss, il nuovo film d’animazione della DreamWorks Animation.

Baby Boss è la divertentissima storia di una famiglia che si trova a dare il benvenuto al piccolo nuovo arrivato, il tutto raccontato dal punto di vista di un delizioso e inaffidabile narratore: un divertente e fantasioso bambino di 7 anni di nome Tim. Il nuovo film Dreamworks Baby Boss vi insegnerà l’importanza della famiglia in modo impertinente e indimenticabile in questa imperdibile commedia per ogni età.

Cars 3:

La terza pellicola CARS della Pixar debutterà nel 2017.

Se il primo Cars era incentrato sulla poesia delle strade d’America e il secondo era una spassosa spy story, questo terzo capitolo parla di caduta e ritorno di un eroe che dovrà accettare di non essere più il numero uno, sebbene il suo cuore forte potrà portarlo a far ruggire il suo motore sulla pista dove affronterà un nuovo rivale: Jackson Storm.

Non resta che augurarvi buona visone e buon divertimento e godervi questi film per bambini 2017!!!