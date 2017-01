Hotel a Milano: apre il primo lifestyle hotel NYX Milan di Leonardo Hotels

Volete una soluzione per degli hotel a Milano particolari e ricchi di glamour?

Entro la fine di febbraio aprirà a Milano Leonardo Hotels NYX, emblema di una generazione di nuovi hotel, creativi e all’avanguardia, che racchiudono il meglio di tutti gli attuali marchi del gruppo multinazionale.

NYX Milan sarà un lifestyle Hotel a Milano in una cornice underground e metropolitana e si caratterizzerà per l’avanguardia del design, la moda, l’arte e la musica.

Concept: individualità senza limiti e lifestyle di tendenza

I NYX Hotels, il cui nome, non a caso, si ispira alla dea greca della notte, offriranno ai propri ospiti un contesto esclusivo e dinamico.

Uno dei punti di forza sarà la creazione di un’ambientazione unica capace di adattarsi alle esigenze dei diversi clienti: ristorante, bar patio e lounge collegati l’uno con l’altro, offriranno uno spazio ideale in cui rilassarsi o conversare ma verso sera la hall si trasformerà in un club con musica travolgente.

Gli interni, studiati nei minimi dettagli, creeranno un’atmosfera stimolante in cui si fonderanno arte, musica e design.

Design: la passione per i dettagli fa la differenza

Il design sarà una delle caratteristiche più peculiari dei NYX Hotel poiché sarà ispirato di volta in volta alla città in cui saranno collocate le strutture: ogni arredo e ogni accessorio sarà realizzato su misura. Le opere degli artisti locali coinvolti permetteranno di aggiungere quel tocco originale che farà la differenza in ogni singolo hotel. Ogni struttura sarà inserita in “cornici” esclusive e autentiche e sarà caratterizzata, negli arredi e nelle ambientazioni, da un tema inconfondibile che si ispira allo stile di vita tipico della città in cui si trova: gli ospiti percepiranno all’istante in quale contesto urbano soggiornano.

I “City Lovers” dei NYX Hotels

Il personale che gli ospiti incontreranno nei NYX Hotels saranno molto più che classici impiegati, saranno City Lovers! Animati da forte passione per il proprio lavoro, saranno i primi a vivere il tessuto urbano per poi condividerlo direttamente con gli ospiti. Oltre a svolgere le loro mansioni di concierge, si rapporteranno con gli ospiti in modo informale e mai distaccato, evitando un approccio convenzionale e da guida turistica. Proprio in quest’ottica, sapranno consigliare gli eventi ed i locali più cool della città o gli angoli più belli ma meno noti da visitare. Con il loro atteggiamento socievole e accogliente saranno in grado di dare consigli utili e ogni tipo di informazione in modo da incontrare e accontentare le esigenze più diverse.

Daniel Roger, Direttore Generale per l’Europa di Leonardo Hotels, sottolinea: “individualità, creatività, arte, cultura e rapporti umani sono ingredienti essenziali nella vita di tutti i giorni e, per questo, non potranno mancare in un NYX hotel. Con uno smartphone e una connessione di rete ci si potrà occupare di affari di lavoro in una atmosfera di classe, in modo rilassante e magari con un drink “personalizzato!”.

Il primo NYX Hotels ad aprire in Europa sarà quello di Milano a cui seguiranno Praga, Monaco di Baviera e Madrid. In Israele, il primo NYX Hotel è stato inaugurato lo scorso agosto, diventando in breve tempo una delle location più alla moda di Tel Aviv, una città che non dorme mai.