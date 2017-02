Cosa scegliere tra le idee regalo San Valentino 2017?

Ecco una serie di soluzioni per la vostra lei:

Pandora per San Valentino 2017

Per questo San Valentino 2017 PANDORA ha messo a punto un vero e proprio strumento che permetterà agli uomini di trovare il regalo perfetto per lei: pratico ed interattivo, semplice da usare che li guiderà nel trovare il gioiello dei sogni per la donna amata riducendo al minino lo stress della scelta. Accedendo all’area dedicata sul sito pandora.net e rispondendo ad alcune semplici domande, sarà possibile effettuare una selezione preliminare delle creazioni PANDORA pensate ed in linea con i gusti della propria dolce metà.

E se questo non bastasse sarà possibile inoltrare tale selezione e sottoporla al vaglio delle sue amiche e/o delle persone a lei care via e-mail o attraverso Facebook facendosi aiutare a trovare il regalo perfetto. Il sistema invierà poi al mittente i risultati finali con il feedbak sui gioielli più indicati: il dono perfetto potrà così essere selezionato con un click e acquistato direttamente online oppure nello store PANDORA più vicino.

Tra le proposte Pandora per San Valentino 2017, amore a prima vista è il divertente leitmotiv associato al charm Cuore d’Amore che presenta un cuore trafitto da due frecce e la scritta “Amo te”, antica forma latina per dire “Ti amo”.

Perfetto da abbinare al charm con cristallo rosso ciliegia sfaccettato e incastonato all’interno di una “gabbia” di cuori in Argento Sterling 925.

A questo si unisce la nuova versione dell’amato bracciale componibile Moments in Argento Sterling 925 con chiusura sferica ed il nuovo motivo a forma di cuore in zirconia cubica.

Nouba

Il brand di make up lusso ha scelto di dedicare una collezione limited edition per questo San Valentino 2017.

NoubaLovely, ecco il nome pensato per questa meravigliosa pochette: Un rossetto cremoso per levigare le labbra rendendole lisce ed omogenee, un mascara panoramico per curvare le ciglia all’infinito ed uno smalto laccato per unghie perfette. Il tutto racchiuso in un’elegante pochette con charms rimuovibile.

Potete trovare NoubaLovely solo sul sito ufficiale qui.

Lush

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, presenta una selezione di proposte in edizione limitata per festeggiare San Valentino avvolti da una profumata ventata d’amore.

Tante coccole sensuali da regalare e regalarsi per rendere unico il giorno più romantico dell’anno: dalla bomba da bagno Cupid, per scoccare frecce dal profumo di rosa e bergamotto, al sapone Love You, Love You Lots dall’intrigante profumo di rosa, fino ad arrivare alla delicata bomba da bagno Lover Lamp, per immergersi in un bagno ricco di cuori di burro di cacao biologico.

Alle numerose novità di quest’anno si aggiunge Kiss Me Quick, il rivoluzionario bigliettino detergente per dichiarare il proprio amore con un originale messaggio al profumo di mela.

Melissa

Brand riconosciuto internazionalmente per il suo ruolo in moda, arte e design e per l’innovatività della sua materia prima: la plastica.

Per San Valentino, ecco le due proposte Vivienne Westwood Anglomania + Melissa realizzate in PVC:

La prima è una ballerina in PVC con applicazione cuore modello “Queen II”; la seconda invece una calzatura con tacco in PVC con applicazione fiocco modello “Lady Dragon”.

SCOOTER ELETTRICO ME Un regalo tecnologico e innovativo, colorato e facile da guidare.