Le sneakers più colorate di sempre: Adidas Supercolor

Un arcobaleno di colori: Adidas Supercolor

La sneakers più in voga degli ultimi tempi è senza ombra di dubbio l’Adidas superstar: sfondo bianco con righe di svariati colori come nero, azzurro, rosa e tanto altro. Oppure sfondo colorato con righe bianche o nere.

La scarpa da pallacanestro anni 70 bianca viene rivisitata in chiave contemporanea con materiali innovativi e ultra leggeri, colori accesi e contrasti forti sono un must have per tutte le amanti di uno stile classico e sporty chic.

Adidas Originals ha deciso di provare una partnership per lanciare le nuove Superstar Supercolor, le sneakers colorate realizzate in collaborazione con Pharrell Williams. La popstar, la quale è sempre stata affascinata dal mondo della moda e molto attenta allo stile, rilancia con un tocco speciale uno dei più iconici modelli del brand proponendo la scarpa in ben 50 colori differenti. Ha infatti dichiarato:”con i 50 colori della Superstar, tutti saranno in grado di selezionare il proprio colore, estremamente diversificato rispetto a al passato e quindi più individuale che mai”. Dalle più tenui e delicate alle più vivaci e brillanti, per una primavera a tutto colore. Un arcobaleno di colori che travolge sia grandi che piccini, giovani e anche adulti che vogliono restare sempre al passo con le ultime tendenze cool.

Perfette con dei jeans e un giubbotto di pelle colorata oppure sotto un dress nero per le donne ed è scoppiata una vera e propria mania.I capi in tessuto denim risultano essere i più versatili nel prestarsi all’abbinamento con un accessorio tanto sgargiante come le Adidas Supercolor.

Tutti pronti a collezionare più colori possibili: più sono sgargianti e più piacciono e fanno tendenza! Queste sneakers sono in grado di dare un tocco di vivacità ed allegria anche all’outfit più semplice e sperimentare svariate combinazioni.