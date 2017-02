Lego Batman il film: perchè vi consiglio di vederlo

La settimana scorsa io e Claudio siamo stati invitati all’anteprima del film della Warner Bros Lego Batman.

Batman alias Bruce Wayne è un uomo molto solo.

Anche se per lui Alfred il maggiordomo nutre un affetto incondizionato, il supereroe non si lascia andare alle emozioni a causa della perdita prematura dei genitori.

Batman ha paura di rimanere nuovamente solo, se dovesse affezionarsi a qualcuno, per questo motivo vive la sua vita in solitaria.

Saranno il colpo di fulmine per il nuovo capo della polizia Barbara Gordon futura BatGirl, il figlio adottivo Dick Grayson futuro Robin (adottato all’improvviso) e la sua stessa ragione di vita come supereroe, il potente Joker, che gli faranno capire che nella vita ci vuole per forza qualcuno da amare (e odiare).

Tra gag, momenti comici, colonne sonore rock e spunti di riflessione, vi consiglio di portare i vostri bambini al cinema a vedere questo film.

Animazione bellissima, tasselli Lego in ogni dove e buoni sentimenti: un paio d’ore spensierate, mano nella mano dei vostri piccoli per imparare una lezione che si porteranno dietro per tutta la vita: LA FAMIGLIA E’ IL MATTONCINO PIU’ IMPORTANTE PER COSTRUIRE IL PALAZZO PIU’ BELLO E SOLIDO… ed è per sempre!