Zara Home Lifestyle: decoriamo la tavola di Natale

Come arredare la tavola di Natale con gli allestimenti Zara Home.

Una delle cose che rendono il Natale assolutamente magico è l’atmosfera che si respira per le vie del centro e nelle case.

Non sò voi, ma gli addobbi di Natale mi hanno sempre affascinato; quel rosso abbinato al color oro, il luccichio dei bicchieri e l’odore del Panettone fresco artigianale nella credenza pronto per essere mangiato il 24.

E se l’albero ed il presepe sono istituzionali lo stesso vale per la tavola di Natale, vero momento per stare insieme ed occasione per ritrovare i propri cari.

La tavola deve essere addobbata; coperta rossa o con i profili in oro, i sottopiatti dorati, i piatti di portata in porcellana.

Il servizio per le posate, i bicchieri per brindare, i tovaglioli di stoffa, i segnaposto, le candele al centro e tutto è pronto.

Se siete giovani e non avete davvero tanti soldi da spendere per un servizio in cristallo o porcellane artigianali ecco le proposte di Zara Home.





Tavola bianco oro per la Vigilia del 24 Dicembre





Tavola bianca per il pranzo del 25 Dicembre





Tavolata natalizia per cena degli auguri di Natale

con gli amici