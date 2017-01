Lo smalto rovina le unghie? Con alcuni accorgimenti no

Se come me siete abituati allo smalto semipermanente, saprete bene che a lungo andare questo tipo di smalto rovina le unghie.

Non è un problema di tutti, ma lo è di chi ha unghie sottili e fragili.

Cosa avviene esattamente? Nella rimozione dello smalto semipermanente, l’aggressività dello smalto o l’utilizzo della lima sull’unghia, tendono col passare del tempo, ad assottigliare lo strato naturale della nostra unghie, che inizia così a sfaldarsi.

Per fortuna esiste una soluzione per evitare che questo non avvenga più e che lo smalto applicato non rovini le unghie.

Questa soluzione si chiama ProNails, ve ne ho già parlato qui ed ho avuto modo di riprovarlo presso il centro My Beauty Center a Bari.

Unghie perfette per più di 14 giorni

Brillantezza estrema a lunga durata

Colori irresistibili e corrispondenze in smalto classico

Dona forza extra all’unghia

Non danneggia l’unghia naturale (non serve opacizzare, fresare o limare l’unghia)

+ VITAL NAILSKIN

Protezione totale dell’unghia

Facile rimozione peel-off

Nessun uso di solventi

COME SI APPLICA?

Il corretto metodo di applicazione è fondamentale per ottenere un risultato perfetto ed un’estrema durata di Sopolish Protect & Peel. Assicurati di seguire con attenzione e cura tutti i passaggi per rendere le tue clienti felici e soddisfatte del trattamento. Scopri in questo video tutti i dettagli per una corretta applicazione di Sopolish Protect & Peel.





NON TOCCA LE UNGHIE!

Questo sistema rivoluzionario peel-off, è il primo smalto semi-permanente che rispetta pienamente la salute e la vitalità delle vostre unghie naturali, lasciandole intatte. Ciò è possibile grazie ad una membrana protettiva invisibile che viene applicata sull’unghia per garantirne la salute e la vitalità. Vital Nailskin prolunga la durata dello smalto semipermanente Sopolish oltre le due settimane. Basta impacchi e solventi! Questa è la soluzione ideale per tutti i tipi di unghie, da quelle secche e fragili che si sfaldano, a quelle grasse.

Tra l’altro la linea prevede anche una serie di soluzioni per la cura di mani e unghie, che non vedo l’ora di provare.

Per mani perfette scegliete ProNails, io penso di non tornare indietro e ricordate di leggere i rimedi su come rinforzare le unghie.

1: