Merenda per bambini al latte MIO

La merenda per i bambini è molto importante.

Claudio da quest’anno ha iniziato tantissima attività sportiva e proprio per questo cerco di non fargli mai saltare questo importante pasto durante la giornata.

Nestlé MIO, da sempre presente con i prodotti per l’infanzia, ha posto l’accento sulla merenda grazie al prodotto Merende al Latte MIO, disponibili in 13 gusti, divisi in “base frutta” 100gx4 (pera, banana, albicocca, fragola), frutta 6x60g (Fragola/Lampone ; Banana/Pesca), “golosi” (con vaniglia, cacao, biscotto, cereali, caramel) e “supergolosi” con le “Junior Dessert” (biscotto/cacao; vaniglia/cacao).

Le Merende al Latte MIO sono realizzate con l’80% di latte, sono arricchite con calcio e magnesio, minerali importanti per l’infanzia che, nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata, contribuiscono al rafforzamento delle ossa, oltre che contenere il giusto apporto di proteine. Sono inoltre prodotti “shelf stable”, non necessitano cioè di essere conservate in frigorifero pur non contenendo conservanti, come per legge e hanno una ricetta studiata per un apporto nutrizionale bilanciato.

Perché scegliere le Merende al Latte MIO?

– Per la composizione nutrizionale. Queste merende forniscono elementi fondamentali per la crescita, specifici per il fabbisogno nutrizionale dei bambini

– Per la qualità degli ingredienti. Solo materie prime di qualità con elevati standard di sicurezza-

– Per il gusto. Goloso e sano.

Le Merende al Latte MIO inoltre sono comode perché non dovendole conservare in frigo, si possono portare ovunque, comodamente in borsa!

Per la merenda dei vostri bimbi fino ai 3 anni… passaparola, scegli MIO.

