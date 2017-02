I migliori family hotel in Italia: Mirtillo Rosso, La Betulla & Co.

I migliori family hotel in Italia che siano al mare o in montagna, tre stelle o cinque stelle sono tutti hotel adatti alle vacanze delle famiglie con bambini: tra Mirtillo Rosso, family hotel La Betulla & co. scopriamoli insieme.

Sono strutture i cui servizi sono pensati per permettere ai genitori di regalarsi un po’ di relax, mentre il team dell’hotel si occupa del divertimento dei più piccoli.

Uno dei più famosi è Il Cavallino Bianco, un family hotel dove tutti i servizi ruotano intorno ai bambini e per il loro divertimento sono pensati spazi di ogni genere.

La Lino Land è ad esempio una gigantesca superficie di gioco al coperto con tanto di isola dei pirati, grande cantiere lego e casetta di Heidi.

La Lino’s Beach Club è una favolosa piscina con tanto di scivoli acquatici e pure il ristorante rende i più piccoli protagonisti creando deliziosi menù loro dedicati.

Così i genitori? Potranno regalare una vacanza da sogno ai propri figli e staccare la spina ospiti dell’area wellness.

Mirtillo rosso

Mirtillo Rosso è un Family Hotel in cui vivere, sentire e vedere la magia, nelle sue forme, negli eventi, nelle scenografie, nei racconti, nei giochi che invitano alla scoperta e conducono alla sorpresa.

Corsi di sci, baby club per bambini dai 6 mesi, stanze comfort per la privacy dei genitori.

Buffet bimbi e baby sitter che intrattiene i piccoli mentre voi cenate.

La SPA invece è uno spazio di gioco e di benessere dedicato alle famiglie. Si racconta che sia uno spazio frequentato dalle fate e degli aiutanti di Babbo Natale quando vogliono divertirsi in compagnia!

Ci sono due piscine. Una è interna/esterna per godersi, nell’acqua calda, la neve e le stellate invernali oppure il cielo ed il sole della Valsesia in estate! La seconda è una piscina alta 30 cm, dedicata ai più piccoli. Ci sono giochi, sdraio e un giardino esterno.

Family hotel La Betulla

Da oltre 30 anni La Betulla è gestito dalla stessa famiglia che ha creato per voi un’atmosfera rilassante, in uno splendido ambiente naturale, dove potrete godere anche di varie strutture sportive e ricreative.

L’hotel sorge sul Monte Baldo, la catena montuosa che separa il Lago di Garda dalla Valle dell’Adige. Nelle vicinanze avrete a disposizione 40 km di piste da sci e snowboard; durante l’estate potrete scegliere fra numerosi percorsi naturalistici per trekking, nordic walking e ciclismo.

Alloggerete in camere dotate di numerosi comfort moderni e un balcone privato. Non mancherà l’occasione di praticare dello sport sui campi da tennis, pallavolo e pallacanestro, o nella moderna sala fitness. Potrete usufruire della connessione Wi-Fi gratuita nella hall e nel bar.

La sala multifunzionale può essere utilizzata per ogni necessità, ad esempio come luogo per un incontro formale di lavoro o come discoteca. Dispone di una TV con canali satellitari, lettori VHS e DVD, e una biblioteca ben fornita di film e cartoni animati. Al suo interno troverete inoltre un lettore CD, un giradischi, una lavagna luminosa e un microfono.

Il ristorante in loco comprende 2 ampie sale da pranzo. Qui potrete gustare piatti tipici regionali e italiani, accompagnati da una ricca scelta di vini pregiati.

L’Hotel La Betulla si impegna profondamente nel rispetto dell’ambiente ed è stato ufficialmente riconosciuto per le sue politiche a basso impatto ambientale.

La struttura dista 45 minuti d’auto da Riva del Garda.

Dolce casa family hotel & spa

Il family hotel Dolce casa è situato nel paese delle fate, Moena, l’hotel fa dei bambini i veri protagonisti della vacanza.

Ci sono piscine, sale giochi, cinema, teatro, laboratori creativi e tanto altro per il divertimento dei più piccoli che al Dolce Casa possono imparare a sciare e fare amicizia mentre i genitori possono concedersi finalmente un meritato riposo ospiti della Spa.

La Grotta

La Grotta, Vigo di Fassa (Trento). “Coccoliamo bambini, mamme e papà” è il motto di questo hotel, situato in una delle zone più belle delle Dolomiti.

Anche qui i bambini possono divertirsi con le tate, mentre mamma e papà si rilassano al centro benessere (o vanno a sciare, se è inverno).

Siamo a Ugento e il Vivosa Apulia Resort è un luogo ideale, immerso in un angolo incantato del Salento: l’accoglienza, la natura e la bellezza di sempre per un’autentica vacanza antistress, all’insegna del benessere.

Mini e Junior Club, campo scout, spiaggia attrezzatissima ed all inclusive per tutti gli ospiti della struttura.

Non dovrete pensare a nulla se non a rilassarvi e divertirvi con i vostri bambini.

Una miriade di attività sempre nuove, con un’attenzione particolare allo sport e al benessere.

Per i piccoli: laboratori di teatro, cucina, orto didattico, pic nic, un percorso avventura tra gli alberi con carrucole, corde e liane, visite guidate nel parco, letture e giochi. Spazi colorati e ideati su misura in anfiteatro, piscina e pineta.

Anche l’area SPA è unica.

Un’oasi di benessere dotata di ampia sauna finlandese (80°C), una Biosauna che non supera i 60°C e un Hammam per purificare il corpo. Sale fitness, interna ed esterna, e una piscina idromassaggio a cielo aperto. Cabine per i trattamenti differenziate per chakra: 7 centri energetici diversi, per ognuno un colore e un profumo. Luoghi magici con una piscina idromassaggio per un’avventura sensoriale in coppia e una culla di galleggiamento. E ancora una doccia scozzese e docce emozionali dove le proprietà dell’acqua si coniugano con quelle della cromoterapia.

Huber Hotel

Gli ospiti dell’Huber Hotel, nella bellissima Valle Isarco in Trentino Alto Adige. Qualunque sia l’età di tuo figlio, questo bucolico Family Hotel, sarà in grado di soddisfare le sue necessità. Per i piccolissimi, dagli 0 ai 3 anni esiste il servizio di baby sitting, animazione ad hoc e stanza per il riposo. Per i bambini dai 3 anni ai 10 è pensato il Mini Club Esplora Natura per giocare in mezzo alla natura del Trentino e il Junior Club Esplora Natura per imparare a costruire rifugi nel bosco, scoprire le erbe e le bacche commestibili ed entrare nel fantastico mondo degli insetti. E i bambini che hanno superato i 10 anni? A loro è dedicata la sala ping pong, il calcetto, il biliardo e tanto altro ancora. Se poi il contatto con la natura ancora non vi è bastato si potrà visitare la fattoria dell’hotel, assistere alla mungitura delle mucche e assaporarne il latte fresco.

Club Family Hotel Executive

Il Club Family Hotel Executive a Cesenatico offre una vacanza per tutta la famiglia in tutta libertà e senza pensieri grazie all’estrema attenzione e ospitalità dello staff, agli ampi spazi delle confortevoli camere dotate di ogni servizio, e alle aree comuni.

Struttura che offre fresche e colorate granite al bar della piscina per rinfrescarsi, soft Ice Cream, e tantissimi altri servizi a disposizione degli ospiti soprattutto i più piccoli!

Buon divertimento!!