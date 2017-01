Le nuove proposte di Calzedonia per l’inverno

Moda Calzedonia: leggins per l’autunno-inverno 2016/2017

La nuova collezione Calzedonia Autunno-Inverno 2016/2017 presenta molte novità dallo stile urban chic. Il brand si rinnova la sua collezione per la stagione invernale, proponendo una vasta selezione di calzini, collant modellanti, leggins e calze parigine per rendere le donne perfette in ogni occasione. Per impreziosire i collant, Calzedonia ha pensato a cristalli, stelline, borchie e pois mentre per i leggins ecopelle si trovano le varianti con strappi e patch per la stagione invernale.

La collezione invernale di Calzedonia farà innamorare tutte le donne!

Collant borchiato

Collant con brillantini

Il brand, adorato dall’universo femminile, ogni stagione riesce a cogliere i diversi lati della personalità delle donne cercando di risaltare la bellezza di ognuna di loro. Ha proposte dallo stile più sexy e seducente a quelle più fin ed eleganti.Come ogni anno non possono mancare scomodissimi leggins, che per questa stagione saranno in stile denim. Diverse varianti e comodità garantita. Lo stile dei leggins lanciato da Calzedonia per la collezione autunno-inverno 2016/2017 è Rock Vibes. I modelli sono tutti a vita alta e principalmente in ecopelle. Rimane un must della collezione il leggings Push Up e il modello biker in varie colorazioni, mentre i jeans sono decorati da patch, strappi, toppe e scritte in perfetto stile rock.

Leggins Denim

Leggins Patch con farfalle

Leggins Push Up

Leggins pelle e cotone