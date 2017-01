Outfit Capodanno 2017: idee per la mise perfetta

Quale Outfit Capodanno 2017 scegliere per essere le regine del party?

Che tu ti senta una principessa da salvare o un’eroina che combatte da sola contro i cattivi…come in ogni fiaba che si rispetti, l’abito che indossi, specie nella notte più speciale dell’anno è di vitale importanza!

Allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre bisogna alzare il volume…e non solo quello della musica e dell’alcool (che avrà reso già da un pezzo tutti brilli e simpatici) ma anche quello del sex-appeal che sprizzerà da ogni trama di tessuto del vostro outfit perfetto per l’occasione!

Si suppone che abbiate già organizzato tutto: party esclusivo, location da paura, amici di sempre e bla bla bla.. ma alle cose serie ci avete già pensato? Ok traduco…sapete già cosa indossare??

Non impallidite… non fatevi prendere dall’ansia. Se come me, siete delle eterne ritardatarie e decidete tutto all’ultimo, state leggendo l’articolo giusto e, “udite, udite”, ho la soluzione per voi!

Ecco delle proposte Outfit Capodanno 2017 che vi faranno perdere la testa, LETTERALMENTE!

Non vi resta che scegliere quella più adatta voi e scivolarci dentro prima che la carrozza dorata si trasformi ancora una volta in zucca e perdiate la Louboutin (SI SPERA!) in qualche meandro sconosciuto di chissà quale “palazzo”.

PER LE PIU’ SOFISTICATE… OSATE CON IL VELLUTO (VERSIONE NUDE) e sarete MERAVIGLIOSE!

PER LE GYPSY INCALLITE ma sempre SO ELEGANT!

PER LE “CASUAL CHIC” dall’animo un po’ rock e un po’ romantico, ecco il vostro Abito!

PER LE “O SEXY O NIENTE” eccovi due proposte eccezionali…

Per le “PAILLETTES O NIENTE” …ecco come essere le più prorompenti del party!

Graziana Santoro