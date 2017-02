Pizza integrale fatta in casa

Fare la pizza a casa può sembrare un’impresa difficile e la pizza integrale fatta in casa potrebbe spaventare ancora di più.

Ci sono piccoli accorgimenti che ci possono aiutare ad ottenere la consistenza e il sapore desiderato. Ricordiamo che la cucina è sperimentazione e divertimento.

Vista la quantità di fattori che possono influire sulla preparazione della pizza integrale fatta in casa (umidità, tipo di acqua, temperatura) non ci si deve scoraggiare e continuare a provare adattando la ricetta di volta in volta fino ad ottenere il risultato migliore.

Come fare la pizza integrale:

Prima di tutto, mischiare le farine, la farina integrale da sola renderebbe l’impasto troppo duro e asciutto. Attenzione al sale, uno dei difetti di tante pizze integrali è l’eccessiva sapidità. La farina integrale rispetto a quella bianca è più saporita per questo si aggiunge un po’ di miele che aiuterà anche ad attenuare l’acidità del pomodoro.

Chi impasta a mano, senza ricorrere all’uso di una planetaria, può avere qualche difficoltà per la consistenza appiccicaticcia della pasta. Invece di aggiungere farina alterando la struttura, è meglio strofinare le mani con delle gocce d’olio.

La lievitazione è importantissima, non fatevi prendere dalla fretta e dalla…gola. La profumata palla va fatta riposare per almeno 3 ore in una ciotola coperta da un panno di cotone al caldo (forno con la luce accesa,sopra un calorifero) perché possa crescere.

Una volta stesa sulla taglia tonda rivestita di carta forno e oleata la pizza integrale è pronta per essere infornata a 220° per 20 minuti. Il forno deve essere pre riscaldato, in modalità statica e le tempistiche dipendono dal modello perciò sappiatevi regolare.

Il pomodoro si può mettere subito, la mozzarella va aggiunta in un secondo momento per evitare che bruci o addirittura a fine cottura lasciando la pizza nel forno caldo un minuto perché si sciolga.

Inutile dire che la mozzarella va strizzata e spezzata con le mani.

Da provare la versione con verdure grigliate e parmigiano, una vera delizia!