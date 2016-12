5 regali hi tech per Natale

Amanti della tecnologia, cosa regaliamo a Natale?

Ecco 5 regali tecnologici da mettere sotto l’albero.

Low cost?

Decisamente no, o meglio, non per tutto.

1: Lampada con orologio e temperatura Oregon Scientific.

Il tempo diventa elemento di arredo come mai prima d’ora grazie alla lampada con orologio di Oregon Scientific, un connubio tra design moderno e

funzionalità.

La lampada consente di illuminare l’ambiente circostante potendo selezionare il tipo di luce desiderata, se calda o fredda.

La luce è orientabile, infatti a seconda della necessità potrai orientare il “collo” della lampada in alto, in basso, a destra a sinistra e la luce ha 3 diversi livelli di intensità.

Orario, calendario e temperatura sono sempre visibili sul display delle lampada, per informare sul tempo che scorre!

Inoltre saprai sempre la temperatura interna alla tua stanza!

Utilizza la lampada come sveglia giornaliera! Imposta l’allarme da te desiderato, scegli tra le melodie disponibili e avrai un risveglio unico!

2: Orologio Nilox bodyguard

Quanto vale la sicurezza di quello che ami? Preciso come un orologio, semplice come un telefono, utile come una mappa: bodyguard® si prende cura di chi lo indossa. Potrai ritrovarlo ovunque e metterti in contatto immediato, per una tranquillità mai provata prima.

3: Apple Ipad Pro

Non è solo l’iPad di ultima generazione. È una visione senza compromessi: un nuovo modo di immaginare il personal computer di oggi. iPad Pro ti dà una potenza che surclassa la maggior parte dei PC portatili, e trasforma anche i lavori più complessi in gesti semplici e immediati come toccare, sfiorare o disegnare. Disponibile in due formati da 12,9″ o da 9,7″, è più capace, versatile e portatile di tutto quel che s’è visto finora. In una parola? Super.

4: Spotify Premium

Un regalo apprezzato per gli amanti della musica. Con l’abbonamento Premium a Spotify dal proprio pc in pochi minuti milioni di brani su tutti i dispositivi.

5 Netflix

Non potevamo non concludere con un bell’abbonamento a Netflix.

Per gli appassionati di serie tv, la Gift Card Netflix, una carta prepagata che permetterà di regalare l’intrattenimento utilizzando diversi dispositivi connessi a Internet e senza interruzioni pubblicitarie. Migliaia di serie TV, film, documentari e programmi per bambini.