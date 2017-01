Relax in casa: 5 modi per ridurre l’ansia in casa

Pensiamo spesso all’ansia come a un’emozione mentale, ma è dimostrato che in realtà è una sensazione più fisica: troppa caffeina, troppo poco esercizio fisico, cattive abitudini di respirazione, eccessivi stimoli visivi, possono causare una sorta di agitazione al cervello che cade in uno stato inquieto e va alla ricerca di cose di cui preoccuparsi.

Ci sono molti modi in cui le nostre case si aggiungono alla nostra ansia, senza nemmeno che ce ne rendiamo conto.

Ecco come fare per rendere gli spazi domestici e lavorativi più confortevoli e meno angoscianti favorendo il relax in casa.

Arrotonda gli angoli

Gli spigoli vivi attivano una parte del cervello associata con la paura inconscia. Questo è dovuto probabilmente al fatto che gli angoli acuti sono per il cervello una potenziale fonte di pericolo, quindi l’inconscio si mette subito in allerta. Nella scelta dei mobili, cerca forme circolari o ovali o rettangolari arrotondate che hanno un raggio delicato sul bordo, soprattutto per i pezzi che vivranno nel centro di una stanza o in spazi in cui desideri rilassarti: letto, tavolino, comodino, divano. Che cosa succede se già disponi di un sacco di mobili spigolosi? Osservali e vedi come reagisce il tuo cervello. Se ti scatenano un senso di nervosismo o di inquietudine, allora è tempo per una riprogettazione generale.

Usa texture morbide

I tessuti felpati, morbidi e rigonfi fanno diminuire l’ansia in una casa. Addolciscono lo spazio visivamente, assorbono il suono, rendendo l’acustica di uno spazio caldo. Alcune ricerche dimostrano che quando siamo in uno stato d’animo negativo, il nostro cervello naturalmente dà priorità agli stimoli tattili oltre che a quelli visivi. Quindi, una casa piena di texture morbide è in grado di fornire sollievo quando la vita si fa dura.

Aggiungi un tocco di verde

Da che mondo è mondo la natura riduce sempre l’ansia, anche a dosi piccole, come con una singola pianta in vaso. Se la tua casa non è nelle vicinanze del verde, l’aggiunta di piante da interni al tuo spazio è in grado di fornire una sorprendente sensazione di sollievo.

Riduci la complessità

Molto è stato scritto su come il semplificarsi la vita è un modo per diminuire lo stress. Per la casa, questa semplificazione deve essere più che altro visiva. Utilizza forme più semplici, più simmetriche, un minor numero di modelli e materiali, meno pattern e texture, meno colori e materiali contrastanti.

Riordina spesso

Marie Kondo ha ragione: riordinare la casa offre un tremendo senso di sollievo emotivo. Non solo aiuta a ridurre la frustrazione e il carico cognitivo, ma serve anche a semplificare visivamente lo spazio. Fai un giro all’interno della tua casa e fai una lista di tutto ciò che puoi eliminare dalla vista. Sarebbe un modo per annullare il superfluo caos del disordine.