Significato Mano di Fatima: perchè impazza nei tatuaggi

La ritroviamo in foto, tatuaggi e disegni ma qual è il significato della mano di Fatima e perchè tante persone scelgono di renderla indelebile sulla propria pelle?

La mano di Fatima è un potente simbolo della religione islamica.

Il simbolo dovrebbe essere posizionato con le dita verso il basso, mentre nella versione ebrea il simbolo ha a volte le dita verso l’alto.

Anche conosciuta come “Khamsa” – cioè “cinque”, come le dita di una mano ma, anche, come i pilastri dell’Islam– è legata alla figura di Fatima, figlia del profeta Maometto.

Alcune leggende vogliono che la ragazza fosse in grado, quando si ritirava a pregare nel deserto, di far piovere o di far sbocciare dalla sabbia fiori profumatissimi. La mano di Fatima è diventata, così, negli anni simbolo di devozione religiosa.

La mano di Fatima però fu anche un simbolo di libertà per molte persone di religione musulmana. Si narra infatti di una donna, Fatima, che pur di essere liberata sacrificò la sua mano destra.

Ancora, la tradizione racconta che Fatima, figlia del profeta Maometto, assistette al ritorno dell’amatissimo marito con una concubina. Colta di sorpresa e stupita di vedere il marito insieme a un’altra donna, Fatima mise per sbaglio la mano nell’acqua bollente, senza però sentirne il dolore perché quello che sentiva al cuore era molto più forte.

La storia finì bene, perché il marito di Fatima capì infine quanto lei soffrisse per l’arrivo di una nuova moglie, e vi rinunciò.

Per le donne musulmane in particolare, indossare questo amuleto significa avere in dono pazienza, gioia e fortuna.

In linea generale, possiamo dire che la mano di Fatima è un amuleto di protezione, di difesa contro i pericoli e le cose negative.

Ecco il significato della Mano di Fatima e del perchè è così usata nei tatuaggi a prescindere dalla religione.