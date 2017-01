Soufflè al cioccolato Bimby

Preparare un soufflè al cioccolato col Bimby non è mai stato così facile.

Ottimo dessert da gustare e preparare in vista di San Valentino.

Souffle’ al cioccolato Bimby

Ingredienti

150 gr cioccolato fondente

150 gr burro

100 gr zucchero

3 uova medie

40 gr farina

Preparazione

Mettere nel boccale il cioccolato a pezzetti e tritare 5 sec vel 7. Unire burro ,zucchero e cuocere 6 min 60 gradi vel 3. Far raffreddare un po’ e incorporare le uova, la farina 30 sec vel 4.

Suddividere il composto in 6 stampini imburrati e infarinati .

Lasciar in freezer per tutta la notte.

In forno caldo (statico) 220 gradi per 15 min.

Capovolgere lo stampini e mangiare subito, al centro ci sarà un cuore liquido di cioccolato fondente.

Delizia gustosa!