Tende a rullo per la privacy della propria abitazione

Abito in una zone dove i vicini sono, per così dire, un po’ impiccioni; proprio per questo motivo la prima cosa che ho fatto, una volta trasferita, è stata quella di mettere due tende per tutelare la privacy della mia famiglia.

Ora che mi sono sistemata da circa due anni, cerco soluzioni un po’ più di design, che possano sposarsi bene con l’arredamento di casa.

Parliamo di tende a rullo per tutelare la privacy e per creare tendenze di stile.

Inizialmente le tende a rullo erano in voga negli uffici, perché univano praticità a costi più bassi rispetto ad altre tipologie.

Oggi sono scelte non solo per i costi, ma anche perchè si adattano a tutte le dimensioni delle finestre e delle vetrate presenti nelle abitazioni.

Ad ogni ambiente abitativo dunque è possibile applicare tende a rullo realizzate con diversi tessuti e tinte, che soddisfino il vostro gusto.

Entrando più nel dettaglio vediamo in cosa consiste una tenda a rullo e quante tipologie possono essere proposte a riguardo.

Esistono tantissimi tipi di tende a rullo.

Quelle proposte dall’azienda resstende per esempio sono tende dai molteplici usi, sempre più diffuse anche nell’ambiente domestico.

Moderne, innovative, esaltano il design e l’essenzialità degli arredi contemporanei.

Creano ambienti attuali, esaltano gli arredi anche nei locali di piccole dimensioni ed arricchiscono gli spazi conviviali.

Funzionali e pratiche, non si devono togliere per lavarle e stirarle e danno la possibilità, scegliendo i tessuti adatti, di avere un totale oscuramento negli ambienti dedicati al riposo o al relax.

L’ampia gamma di accessori consente soluzioni e scelte di manovra differenti: manuali (catena, molla, argano) o motorizzate.

Adatte ad un ambiente come il salone o la camera da letto, per un comfort ottimale.

Vi lascio qualche idea di tende a rullo che potrebbe sposarsi con differenti ambienti e arredi.

Pratiche e funzionali ma anche belle e di tendenza.