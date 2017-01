Tendenze design casa per il 2017

Materiali inediti, décor fantasia e note stylish per allestire la casa: ecco le tendenze design casa 2017.

La casa del 2017 sarà all’insegna della natura. Il “Greenery”, un misto di verde e giallo, è stato decretato il colore Pantone per questo nuovo anno, tendenza che vede riproporsi anche negli interni e nelle decorazioni.

Gli arredi tenderanno sempre più al minimalismo, con composizioni conviviali, piastrelle décor dai colori delicati e pezzi di design limited edition.

Il binomio vincente sarà sicuramente minimalismo + textures. Motivi tropical green in scala oversize spiccheranno inaspettati sulle pareti, realizzati con carte da parati da collezione. Oggi la casa può e deve indossare l’alta moda, come ad esempio i wallpaper romantici e un po’ bohémien della Maison Lelièvre disegnati da Jean Paul Gaultier.

Siamo lontani dal minimalismo scandinavo total-White: la casa del 2017 avrà diverse pennellate di personalità, di stile.

Parola d’ordine: keep order, keep clean, ovvero usare soluzioni di design per riorganizzare gli spazi in modo intelligente e con stile.

Gli arredi e gli elettrodomestici privilegeranno la semplicità di linee e le alte prestazioni, per una casa più elegante e tecno-evoluta.

Ad esempio, la cucina del futuro sarà interamente connessa ai social media e in grado di sincronizzare lo smartphone con gli apparecchi, per comunicare a distanza.

Nel 2017 l’arte entrerà a gamba tesa nelle case. Oggetti imperfetti, pezzi unici da collezione, quadri dipinti a mano, forme astratte, sculture: tutto all’insegna dell’unicità, di quel carattere particolare ed ineffabile che solo l’arte fatta a mano sa donare.

Il décor per la casa del 2017 non sarà uno schema scontato, senza mai osare nulla di personale. Il minimalismo standard del bianco e nero, sarà forse perfetto, ma è diventato ormai banale. L’ambiente domestico deve pullulare di vita, deve poter raccontare una storia, la propria. Esperienze vissute, suggestioni e incontri, in un clima domestico ricco di cultura decorativa e progettuale, come un diario non scritto, che coltiva il piacere della sperimentazione.