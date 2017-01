Drenare le gambe: provato il trattamento Thalasso

Come drenare le gambe attraverso un massaggio?

Ho provato qualche settimana fa il trattamento Thalasso e devo dire che è un rituale molto piacevole ed efficace.

Mi sono affidata come sempre a My Spa a Bari, un centro benessere molto rilassante presso la struttura della palestra Millenium.

In cosa consiste il trattamento Thalasso per drenare le gambe?

Per un effetto detox vero e proprio si parte con un peeling al sale del corpo intero con sale naturale del Mar Morto che serve per eliminare le cellule morte e per eliminare l’acqua in eccesso.

Successivamente si effettua una doccia con cromoterapia per eliminare gli eccessi ed un passaggio in sauna per purificarsi ulteriormente.

Dopo circa 10 minuti si torna in cabina per l’applicazione di alghe intere nei punti di scarico delle tossine e si procede con un massaggio rilassante ed una piacevolissima tisana.

E’ stata un’esperienza molto interessante per una SPA addicted come me.

Queste “foglie” di alghe intere utilizzate per il trattamento vantano proprietà rimineralizzanti e dermoprotettive agiscono efficacemente sulla riduzione della “pelle a buccia d’arancia” e sull’adiposità localizzata, aiutano a contrastare anche i radicali liberi e l’invecchiamento della pelle.

COSA EVITARE PER RIDURRE RITENZIONE IDRICA:

fumo

alcool

sovrappeso

cibi salati

farmaci e caffè

abiti stretti

tacchi alti

COSA FARE PER DRENARE LE GAMBE: