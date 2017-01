Sono tua amica vuol dire, ci sarò sempre

Sorelle, persone più importanti di molti legami di sangue, che mi hanno deluso gettandomi nello sconforto più grande tra lacrime e silenzi.

Ho avuto nella vita anche poche ma sicure certezze.

Le Amiche quelle vere, quelle che sono per sempre. Ho avuto conferma della loro presenza proprio in alcuni periodi della mia vita, i più duri fatti di decisioni da prendere e testa confusa.

All’inizio magari non avevo dato peso ai loro gesti e le loro parole, solo col tempo ho capito che erano dettate da un profondo affetto nei miei confronti.

Si può dimostrare l’amicizia in tanti modi, anche a chilometri di distanza, con figli e non, vivendo esperienze e vite totalmente diverse, sentendosi ogni giorno o una volta al mese.

La vera amica è quella persona che legge i tuoi occhi anche se non parli, pronta a mollare tutto o quasi per ascoltarti e confortarti.

Solitamente è quel grande affetto nato col tempo, imparando a conoscerti, che non parte a mille ma lentamente.

Le mie AMICHE non sono come me, sono il mio sole ed io la loro luna, siamo gli opposti ma in qualche modo ci attraiamo.

L’amicizia non è una grande cosa, è un’infinità di piccole cose.

Cercate anche voi l’amica che sarà per sempre, una, due, dieci (molto difficile)… sarà uno dei più importanti doni.

Il vostro amico è il vostro bisogno saziato.

E’ il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza.

E’ la vostra mensa e il vostro focolare.

Poiché, affamati, vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace.

Quando l’amico vi confida il suo pensiero,

non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo.

E quando tace, il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore:

Nell’amicizia ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa

nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia.

Quando vi separate dall’amico non rattristatevi:

La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate,

come allo scalatore la montagna è più chiara della pianura.

E non vi sia nell’amicizia altro scopo che l’approfondimento dello spirito.

Poiché l’amore che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero

non è amore,

ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano.

E il meglio di voi sia per l’amico vostro.

Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea,

fate che ne conosca anche la piena.

Quale amico è il vostro, per cercarlo nelle ore di morte?

Cercatelo sempre nelle ore di vita.

Poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto.

E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell’amicizia.

Poiché nella rugiada delle piccole cose

il cuore ritrova il suo mattino e si ristora.