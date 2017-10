Anticrespo Jean Paul Mynè da Pino e Salvo parrucchieri Bari

Sono tornata a Bari per qualche giorno ed ovviamente mi sono catapultata da Pino e Salvo per ristrutturare i miei capelli esposti a sole e mare.

Cosa ho fatto?

Il nuovissimo trattamento anticrespo Jean Paul Mynè.

Bè effettivamente io non ho i capelli crespi ma questo trattamento fenomenale in tre step promette risultati strabilianti anche per chi vuole semplicemente ristrutturare e nutrire i capelli… una specie di ricostruzione per intenderci.

Il trattamento si chiama Evolution Pro e contiene ingredienti naturali che rinforzano il capello rendendolo brillante e morbido per lungo tempo, inoltre è senza FORMALDEIDE quindi si può utilizzare sempre e senza problemi.

I momenti di applicazione dei prodotti prevedono, uno shampoo da tenere in posa, successivamente il trattamento vero e proprio ciocca per ciocca lasciato in posa sotto fonte di calore.



Infine asciugatura del prodotto con phon e piastra per far penetrare meglio il prodotto e a seguire conditioner.

Che ve lo dico a fare… risultati sorprendenti, capelli lisci e luminosissimi.

Le punte poi sono tornate corpose e piene di vitalità… se non ci credete basta guardare le foto:)

Ovviamente per maggiori informazioni contattate il salone di riferimento, nel mio caso i mitici Pino e Salvo che mi stanno aiutando nella dura missione di far crescere i capelli senza mai stancarmi di tagli e colori vari.