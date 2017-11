App per fare e modificare i video

Scopriamo insieme le app per fare i video e per modificare i video.

Ci sono momenti in cui scattare una semplice foto non è sufficiente, ma bisogna realizzare un video per immortalare una sequenza di ricordi l’uno dopo l’altro:

Con Snapchat e le nuove storie su Instagram, ci capita di realizzare tantissimi video ogni giorno, brevi e spesso divertenti, ma quando bisogna immortalare un momento importante pochi secondi non bastano.

Ormai tutti gli smartphone permettono di realizzare delle riprese, molto spesso anche in alta definizione. E’ possibile riprendere anche attraverso delle app per fare video apposite, che consentono di aggiungere effetti alle sequenze oppure di creare delle vere e proprie presentazioni con le singole foto.

Creare video con foto e musica

App per foto e app per video

Ci sono tantissime app per fare i video, disponibili sia per Ios che Android, vi basta solo scegliere quella più adatta a voi e alle vostre necessità.

Ci sono app per creare video, app per creare video con musica e app per editare semplici spezzoni di video insieme a foto.

App per fare i video con le foto

Scopriamo insieme quali app per fare i video bisogna assolutamente avere:

Imovie : è un app di Apple disponibile quindi solo per Iphone e Ipad ed è gratis se il proprio telefono è stato acquistato dopo il 2013. Permette di modificare i video attraverso un’interfaccia molto semplice e intuitiva, ma anche di creare dei montaggi o dei trailer con effetti sonori e visivi davvero sorprendenti.

: è un app di Apple disponibile quindi solo per Iphone e Ipad ed è gratis se il proprio telefono è stato acquistato dopo il 2013. Permette di modificare i video attraverso un’interfaccia molto semplice e intuitiva, ma anche di creare dei montaggi o dei trailer con effetti sonori e visivi davvero sorprendenti. Pinnacle Studio Pro : è la più valida alternativa ad Imovie per gli affezionati al sistema Android. Con un’interfaccia abbastanza semplice permette di ottenere risultati professionali e di inserire nei video effetti speciali. Scaricare quest’applicazione non è gratis, ma ha un costo di 12,99 euro, che la rende la più cara fra tutte le app per fare video, tuttavia se volete assicurarvi un risultato ottimale è probabilmente la più indicata.

: è la più valida alternativa ad Imovie per gli affezionati al sistema Android. Con un’interfaccia abbastanza semplice permette di ottenere risultati professionali e di inserire nei video effetti speciali. Scaricare quest’applicazione non è gratis, ma ha un costo di 12,99 euro, che la rende la più cara fra tutte le app per fare video, tuttavia se volete assicurarvi un risultato ottimale è probabilmente la più indicata. Magisto : è disponibile e gratuita sia per dispositivi Apple che Android. Permette di creare montaggi di foto e video con musica in sottofondo, attraverso tantissimi modelli predefiniti.

: è disponibile e gratuita sia per dispositivi Apple che Android. Permette di creare montaggi di foto e video con musica in sottofondo, attraverso tantissimi modelli predefiniti. CyberLink PowerDirector : disponibile per Android, permette di modificare i video attraverso tantissimi strumenti facili da utilizzare. La versione gratuita impone alcuni limiti, ma è possibile ovviare acquistandola ad un prezzo di 5,99 euro.

: disponibile per Android, permette di modificare i video attraverso tantissimi strumenti facili da utilizzare. La versione gratuita impone alcuni limiti, ma è possibile ovviare acquistandola ad un prezzo di 5,99 euro. Replay: è tra le app per video di Ios più popolare. Attraverso dei bellissimi temi preimpostati è possibile creare dei montaggi video in modo facile e veloce e condividerli alla fine sui social o sul rullino Icloud.

Che sia per immortalare un momento particolare o per creare un montaggio con le foto scattate, queste app per modificare i video vi saranno davvero utili e vi permetteranno di ottenere dei buoni risultati anche senza una videocamera professionale.

Claudia Di Meo