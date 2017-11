Benefici olio 31: scopriamoli insieme

Benefici olio 31 e usi: scopriamoli insieme alla nostra redazione.

L’olio 31 viene chiamato in questo modo perché è creato selezionando trentuno erbe, radici e bacche ricche di sostanze in grado di garantire il benessere di tutti.

Tra queste erbe vi sono: eucalipto, menta, limone, finocchio tea tree, timo, bacche di ginepro, aglio, timo, salvia, ginseng, mirra, melissa e tante altre.

OLIO 31 BENEFICI

Olio 31 a cosa serve nello specifico e quali sono i benefici?

Ottimo come balsamo rigenerante, contro i postumi della stanchezza, per una salutare cura del corpo, prima durante e dopo le attività sportive, per donare benessere ai piedi affaticati, per massaggi e aromaterapia. Non contiene alcool, non unge e si asciuga velocemente.

OLIO 31 USI

Ma scopriamo insieme come poterlo utilizzare:

L’olio 31 può essere usato per fare gargarismi insieme al limone per combattere il mal di gola, oppure lo si può usare tramite inspirazione per liberare il naso dai muchi.

Contro la forfora. Il prodotto può essere usato anche per combattere la forfora e migliorare la salute del capello. In questo caso versare qualche goccia direttamente tra i capelli asciutti e frizionare, oppure aggiungerle allo shampoo.

Quando si avvertono dei dolori muscolari, aggiungere qualche goccia di olio 31 ad una crema idratante e massaggiare la parte dolorante.

Scopriamo insieme gli usi dell’olio 31

Fatevi un pediluvio con acqua calda e aggiungete delle gocce di Olio 31. Per un ulteriore sollievo, i piedi e le gambe possono essere massaggiate delicatamente con delle singole gocce di olio.

Se invece soffrite spesso di mal di testa, provate a massaggiare qualche goccia sulle tempie.

L’utilizzo dell’Olio 31 non si limita alla nostra persona ma anche alla nostra casa. Per purificare l’aria casalinga basta versare due gocce nella vaschetta dell’acqua sul calorifero o all’interno dell’umidificatore degli ambienti. Per profumare l’interno degli armadi o dei cassetti si possono creare degli appositi sacchetti con all’interno un batuffolo di cotone che ha assorbito un paio di gocce di olio.

Potete mettere una goccia nella pentola dove friggete, per evitare gli schizzi.

Questo prodotto naturale non deve mancare in ogni casa e lo potete trovare di diverse marche sul web!