Collane che passione

Quest’inverno per essere trendy bisogna indossare più collane: la tendenza gioielli è stratificare (ma under 100 euro). Scopriamo come apparire al meglio!

Collane. Charms. Strass. Non importa se per l’ufficio, una passeggiata, un caffè con le amiche o un party, i gioielli sono stati da sempre accompagnatori inseparabili di noi donne, e ci sono trend sempre nuovi da scoprire: uno di questi trend è la stratificazione e la personalizzazione di più collane .

Collane lunghe, choker, multi-collane, collanine con il ciondolo o con pietre preziose etc. etc.

Il trend da seguire in fatto di collane non è mai stato così facile: il diktat è stratificare, osare, personalizzare!

COLLANE: IL TREND 2017-2018

Le collane di tendenza sono potenzialmente tutte (eh già, anche quelle che avete li nel cassetto da anni).

Il segreto del trend di questo autuno inverno è quello di essere originali, di saperle (ri)abbinare con stile e sovrapporle a cascata.

Tante le proposte per questo autunno inverno , collane di tutti i tipi e per tutte le tasche!

Il collarino, tra i trend di moda degli ultimi anni, è un accessorio femminile che non può mancare nel portagioie di una donna.

Un semplice collarino, anche il più semplice, rigoroso, essenziale ed è subito stile. Una scelta questa anche e soprattutto per valorizzare il décolleté e aggiungere personalità e spessore al proprio look.

Per le donne più pretenziose : Il collarino most wanted? Ça vans san dire è quello di Dior, con la scritta J’Adior in metallo anticato, fil rouge della nuova collezione e ultimo amuleto delle icon dello streetstyle.

E ancora per le donne che vogliono essere uniche le collane di Roseark danno un tocco di originalità e personalizzazione.

Ma la scelta è cosi tanto ampia che possiamo trovare collane di tutti i generi a prezzi molto più low cost senza spendere una fortuna!

Tante le scelte, per esempio, da TopShop potete trovare un cross sheer 3 pack molto raffinato e originale.

E ancora le collane in layering look, in oro rosa, bianco, giallo o in argento sono veri e propri eyecatcher da indossare sul nostro collo.

Ricordate la parola d’ordine: Personalizzare!

Personalizzatele in base al vostro stile, alla vostra personalità, al vostro gusto e perché no anche in base al vostro umore.

Eccola la mia collana personalizzata, una scelta dettata dalla mia passione per il Giappone e dalla parola che ho scelto di incidere su questa collana: Ganbaru che significa “fare del proprio meglio”.

Tanti i siti on line che permettono appunto di personalizzare qualsiasi gioiello , io vi consiglio www.collanaconnome.it .

E allora scegliete la vostra parola, il carattere della vostra frase, il materiale della vostra collana ed è fatta! Non vi resterà che attendere qualche giorno ed indossare un pezzo unico!

E per finire un piccolo regalo per tutte voi. Un breve schema per aiutarvi a scegliere le misure delle vostre collane a strati!

E ora non vi resta che farmi sapere come e quante ne avete abbinate insieme!