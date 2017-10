Come arredare la sala pranzo in qualsiasi stile

Non ho idea di quale sia il mio stile. Vorrei però un arredo elegante per la zona pranzo, che non sia troppo modaiolo e che possa sfidare il tempo. Sandra

È vero, Sandra, è difficile definire un proprio stile di arredo, quando non si hanno le idee chiare. L’arredamento della tua casa può essere moderno, contemporaneo, tradizionale, retrò, scandinavo, minimalista, eccentrico, classico… Qualsiasi stile tu scelga, ti consiglio comunque di fare affidamento alla più moderna tecnologia in fatto di arredo per compensare funzionalità ed estetica. Ad esempio, in fatto di cucine, non puoi snobbare le nuove chiusure dei pensili rinforzate o le soluzioni salvaspazio contemporanee, anche se il tuo stile è classico nell’estetica.

Nella maggior parte delle case moderne, la sala da pranzo è limitata nello spazio e composta per lo più da scaffali modulari componibili. Le carte da parati sono ancora poco usate. Ce ne sono di bellissime, che creano un effetto scenografico straordinario. Alcune hanno un disegno trompe l’oeil che ingrandisce lo spazio e ti proietta in una dimensione extratemporale.

Aggiungendo una libreria enorme che raggiunge il soffitto, puoi anche avere la biblioteca in una zona molto frequentata della casa. La sala da pranzo con soffitti alti chiaramente offre più spazio da usare anche per un mezzanino o ad un angolo in stile loft.

Come arredare la sala pranzo con i legni

Il legno lucido scuro è un materiale formale che dà un tocco classico mentre il legno è più giovanile e dà una sensazione più contemporanea. Le case moderne usano anche materiali alternativi come vetro, acciaio inossidabile, cromo, plastica e compensato stampato. Per quanto riguarda i tessuti per sedili e tappezzerie, non si può rinunciare alla pelle, alla seta, al lino biologico o al cotone puro. L’arredamento moderno è anche global e multietnico. Si appropria liberamente di motivi asiatici e anche africani.





In linea con le tendenze di sostenibilità ambientale, la combinazione di materiali naturali come il rattan, la canapa, la pietra, la canna o il bambù con materiali moderni come il vetro e l’acciaio o anche il legno tradizionale, crea anche uno stile unico.



Come arredare la sala pranzo con i colori

Il nero insieme al bianco può delineare un taglio non tramonta mai, con linee pulite, contrasti, forme geometriche e tavolozze di colore più fredde. Le soluzioni contemporanee sono la scelta perfetta per qualsiasi stanza in casa, ma soprattutto per le stanze più frequentate perché le ombre tendono a nascondere l’usura e lo sporco meglio delle tavolozze di colori più brillanti.

Per eterni indecisi è difficile sbagliare quando si decora la sala da pranzo in diverse tonalità di colori neutri, come l’abbinamento di sfumature pastello con marrone testa di moro oppure bianco insieme al tortora.



Se vuoi un consiglio per rinnovare un ambiente puoi inviare le tue domande alla redazione di Tendi Trendy. Se hai bisogno di un progetto di interior design personalizzato, clicca qui.