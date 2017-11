Decorazioni cameretta per bambini home made

La cameretta per bambini può essere decorata in modo personalizzato e sfizioso, anche se si ha a disposizione un piccolo budget. Scopriamo come.

Le decorazioni per la cameretta per bambini home made sono un modo simpatico per stimolare la creatività dei piccoli e per passare del tempo di qualità con loro.

Le idee per rendere uniche la cameretta per bambini sono alla portata di tutti e si basano sul riciclo degli oggetti facili da reperire, anche in casa.

CAMERETTA PER BAMBINI: UN MODO FACILE PER DECORARLE

Porcospino di carta

Prendete un fumetto e piegate ogni ogni a metà, dall’inizio alla fine, per far assumere la forma di un porcospino. Procuratevi anche 2 bottoni, delle graffette e un pezzo di feltro.

Usate i bottoni e le graffette per fare gli occhi del porcospino ed attaccate il pezzo di feltro tondo, con un pò di colla, sul dosso del libro.

Ed ecco che il porcospino è fatto!

Poggiate questo oggetto su una mensola, facendo attenzione a maneggiarlo con cura.

Sirenetta di carta igienica

Le bambine nella loro cameretta per bambini non potranno più fare a meno della sirenetta fatta con il rotolo della carta igienica.

Basta:

piegare il rotolo e fermarlo con dei punti della pinzatrice, cercando di dargli la forma di una coda di sirena.

prendere della stagnola argentata e rivestire il rotolo. Per un maggiore effetto realistico, potreste anche disegnare con una matita non appuntita le squame. Basterà una leggera pressione, per evitare che la stagnola si rompa.

acquistare o utilizzare dei cartoncini colorati per ottenere i capelli, il volto, le braccia, la coda e la fascia reggiseno della sirena.

disegnare il naso, gli occhi ed il sorriso della sirena con il pennarello

Oppure:

prendete un rotolo di carta per la cucina

dividetelo a metà, segnando una linea con del pennarello

prendete del cartoncino rosa e verde e ricoprite la prima metà del rotolo, in basso, con il cartoncino verde fino alla linea di demarcazione, e la restante con il cartoncino rosa.

disegnate una coda da sirena e attaccatela sul retro del rotolo

ritagliate i capelli ed il reggiseno della sirena

colorate e personalizzate il corpo della sirena

Questo lavoretto lo potete appendere anche alla porta della cameretta! Prendete dello spago o un nastro ed attaccatelo all’interno del rotolo.

La sirena può anche essere utilizzata durante le feste, come decoro o come gioco ricreativo, che impegni tutti gli invitati.

Tema marino con piatti di carta

Se il vostro bambino si sente un “pesciolino fuor d’acqua”, potreste pensare di addobbare la sua stanzetta a tema marino.

Prendete un piatto di carta e colorate il retro per metà con un acquerello di colore blu intenso e la restante parte con un celeste più chiaro. La parte scura rappresenterà il mare, quella più chiara il cielo.

In corrispondenza della linea, che segna il passaggio tra le due intensità di blu, incidete il piatto con l’aiuto di un taglierino, senza dividerlo a metà.

Prendete uno stuzzicadenti lungo ed infilzate un pezzo quadrato di cartoncino verde, che sarà la vostra barca; dividete a metà il cartoncino, cospargetelo di colla e inseritelo nuovamente nello stuzzicadenti e fate combaciare perfettamente le due estremità.

Tagliate i lati del cartoncino dandogli la forma di una barca.

Prendete anche un cartoncino giallo rettangolare, cospargetelo di colla, posizionatelo sopra la barca e fate combaciare le estremità. Ritagliate il rettangolo per ottenere un triangolo, che sarà la vela della barchetta.

Personalizzate vela e barca ed inseriteli dal retro nella fessura del piatto.

Per ultimare il vostro lavoretto, ritagliate dal cartoncino: il sole, le nuvole e dei pesciolini.

Il vostro lavoretto è pronto per rendere unica la cameretta per bambini.

In caso di dubbi guardate il video: