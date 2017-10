Dolcetto o scherzetto: le nostre ricette Bimby

Halloween è ormai alle porte, perché non festeggiarlo con stuzzicanti e divertenti ricette per il vostro Bimby? Il successo con i bambini ed i loro amichetti sarà…mostruosamente assicurato!

Ad Halloween preparare dolcetti dall’aspetto orrorifico, in tema con la festa, è di rigore. Oggi vi suggeriamo quindi alcune semplicissime ricette da preparare con i vostri bambini, sia dolci che salate per accontentare davvero tutti i gusti; così non vi troverete impreparati nella notte più terrificante dell’anno e sarete salvi dallo scherzetto!

FANTASMINI DI HALLOWEEN

La prima ricettina che vi proponiamo è quella delle simpaticissime meringhe a forma di fantasmini, facili da preparare e di sicuro effetto.

INGREDIENTI

· 3 albumi

· 300 gr di zucchero

· un pizzico di sale fino

· q.b. cioccolato fondente fuso

PREPARAZIONE (tempo di preparazione circa 90 minuti oltre il tempo necessario per raffreddare, ricetta media difficoltà compatibile con mod TM5)

UTENSILI AGGIUNTIVI: una sac à poche

Per preparare i fantasmini di Halloween iniziate mettendo nel boccale lo zucchero e polverizzandolo: 10 sec vel Turbo. Posizionate quindi la farfalla ed aggiungete gli albumi ed il pizzico di sale: fate cuocere per 7 min a 37° vel 2.

Lasciate quindi raffreddare completamente il composto nel boccale, senza coperchio. Una volta freddo, riprendete a lavorarlo: 7 min a vel 2.

Accendete il forno ventilato a preriscaldare a 100°; nel frattempo, versate il composto nella sac a poche con la bocchetta liscia e formate tanti fantasmini su una teglia ricoperta da carta da forno un po’ distanziati tra di loro.

Fate cuocere a 100° per 90 min circa (la cottura dipende dal forno); vi consigliamo comunque di controllarli spesso, superati i primi 60 min. Al termine, lasciate raffreddare i vostri fantasmini a forno spento con lo sportello semiaperto, per consentire che si asciughino bene. Decorateli con il cioccolato fuso per fare gli occhi e serviteli.

UOVA RIPIENE DI HALLOWEEN

La seconda ricettina che vi proponiamo, questa volta salata, è quella delle “mostruose” uova ripiene con ragnetti di olive, gustosissime e velocissime!

INGREDIENTI

· 8 uova sode

· 100 gr di maionese

· 160 gr di tonno sgocciolato

· una manciata di capperi

· 16 olive nere denocciolate

PREPARAZIONE (tempo di preparazione circa 10 minuti, ricetta facile compatibile con mod TM5)

UTENSILI AGGIUNTIVI: una sac à poche

Per preparare le uova ripiene con ragnetti iniziate sgusciando e tagliando a metà le uova sode, togliendo delicatamente i tuorli e mettendo da parte su un piatto da portata gli albumi.

Mettete quindi i tuorli nel boccale, aggiungete la maionese, il tonno ed i capperi e mescolate il tutto per 30 sec a vel 7. Inserite quindi il composto nella sac à poche e farcite gli albumi che avevate lasciato da parte.

A questo punto prendete le olive per formare i ragnetti: tagliatele a metà nel senso della lunghezza e ponete una metà sulle uova per creare il corpo del ragnetto. Suddividete l’altra metà dell’olive in tanti spicchietti e metteteli accanto al corpicino del ragno per formare le zampette: voilà, le vostre uova di Halloween sono già pronte!

BISCOTTINI DI HALLOWEEN

L’ultima ricettina che vi proponiamo è quella dei classici ed intramontabili biscottini a forma di zucca di Halloween, che potrete preparare dalla mattina e tenere pronti per riempire i sacchetti dei vostri bambini quando vi chiederanno “dolcetto o scherzetto”?

INGREDIENTI

· 1 arancia non trattata

· 120 gr di zucchero semolato

· 1 bustina di vanillina per dolci

· 80 gr di olio di semi di girasole

· 300 gr di farina per dolci 00

· ½ bustina di lievito per dolci

PREPARAZIONE (tempo di preparazione circa 40 minuti per 25 biscotti oltre il tempo di riposo in frigorifero, ricetta facile compatibile con mod TM5)

UTENSILI AGGIUNTIVI: stampini a forma di zucca per biscotti

Per preparare i deliziosi biscottini a forma di zucca di Halloween iniziate sbucciando l’arancia e premendone il succo. Mettete quindi nel boccale la scorza e frullatela per 10 sec a vel Turbo. Aggiungete lo zucchero e la vanillina e polverizzate per altri 10 sec a vel Turbo.

Unite l’olio ed il succo dell’arancia già filtrato: 20 sec a vel 5. Aggiungete la farina ed il lievito ed impastare per 2 min a vel Spiga.

Avvolgete quindi l’impasto nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare e compattare in frigorifero per un’abbondante mezz’ora. Nel frattempo, accendete il forno statico a 180°. Trascorso il tempo di riposo dell’impasto, riprendetelo e stendetelo a circa qualche millimetro di spessore (i biscottini devono risultare piuttosto sottili); con le formine ricavate tante piccole zucche e disponetele su una teglia ricoperta di carta da forno, un po’ distanziati tra di loro perché tenderanno a crescere leggermente.

Infornate i vostri biscottini di Halloween per circa 10 min a 180°, fino a che saranno ben dorati. Quindi sfornateli, lasciateli intiepidire e gustatevi queste mostruose delizie!