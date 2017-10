Realizzare un giardino domestico in spazi ridotti

Vivo in una casa piccola e non ho molto spazio per il verde. Questa cosa mi deprime perché sento il bisogno di avere un giardino piccolo da curare, all’esterno o all’interno. Fabiana

Con una vita sempre più urbana, è indispensabile oggi avere in casa elementi e arredi che ci avvicinino alla natura. Per questo motivo, anche in situazioni difficili di ambienti stretti o piccoli, è possibile realizzare giardini verticali e giardini in vaso, ad esempio.

I confini tra la natura, l’esterno e la vita interiore stanno diventando sempre più labili perché cresce l’esigenza di portare un clima zen nelle case. I giardini interni sono in crescita, specialmente per chi vive nelle grandi città. Anche le soluzioni per gli esterni sono diventate comuni e versatilissime: ormai non hai più scuse per non organizzare il tuo giardino domestico personalizzato!

Realizzare un giardino domestico con i vasi

I vasi contemporanei sono graziosi, facili da manovrare, sono leggeri e sono belli anche al muro. Funzionano bene in aree esterne e interne, resistono facilmente al sole ed esistono in diverse finiture e per diverse specie vegetali.

Un elemento che rende molto facile realizzare un giardino domestico verticale è l’utilizzo di supporti verticali per vasi. Questo permette di rimuovere e spostare facilmente i vasi al momento della potatura e anche della manutenzione periodica, per poi reinserirli.

Una soluzione non fissa, ma mobile, che risulta particolarmente versatile, soprattutto per situazioni critiche (soleggiamento forte, lati umidi) o per giardini stagionali.

Da abbinare al tuo arredo esterno preferito.

Ci sono in commercio giardini verticali che funzionano con un’alimentazione continua e automatica dell’acqua e che ti permettono di non dedicare moltissimo tempo alla gestione del verde: così potrai organizzare un piccolo orto domestico per coltivare spezie e piccoli ortaggi.

Se vuoi un consiglio per rinnovare un ambiente puoi inviare le tue domande alla redazione di Tendi Trendy. Se hai bisogno di un progetto personalizzato, clicca qui.