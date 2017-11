La moda ama i gatti: e tu che gatta sei?

La moda ama i gatti, tanto che ogni anno questi affascinanti animali fanno la loro comparsa in qualche collezione.

La moda ama i gatti anche in questo autunno inverno 2017; sono le donne che scelgono con cura i loro abiti in modo che rispecchino la loro personalità graffiante.

Femmine e felini: un accostamento che, nella moda e nella vita, vince sempre.

LA MODA AMA I GATTI: Karl

Tutto è iniziato già 2016 la moda è praticamente impazzita per i gatti, da Stella McCartney a Marc Jacobs, da Gucci a Loewe, il fascino felino non è passato inosservato nel mondo dell’alta moda e pare quasi che tutti i grandi stilisti l’approccino come una “scelta sicura”.

Ma questo 2017 è l’anno che dichiara amore alle donne feline, una vera e propria Catmania.

Da quando le grandi marche hanno optato per giocare con il mondo felino ormai c’è solo di che sbizzarrirsi e lasciarsi trascinare dalla gattomania.

Le gatte, oramai, sono diventate vere e proprie muse ispiratrici di intere linee d’abbigliamento che li ritraggono su morbidi maglioni o lussuose sete. Ma anche accessori e gioielli vengono contagiati dalla Cat-mania.

Chi ,meglio di lui poteva aiutare noi donne ad essere cosi feline?

Karl Lagerfeld! Definito il “Kaiser” della moda. Karl è un mito per tutte noi donne e ha un’opinione per tutto e per tutti .

Nato in Germania , emigrò poi a Parigi dove poté coltivare la sua passione per la moda e dove subito si accorsero della sua genialità, estrosità e creatività.

Karl in poco tempo diventò subito il sovrano della moda, fondò la sua etichetta Lagerfeld con la sua linea di vestiti e profumi.

Successivamente iniziò poi a collaborare anche con i marchi più prestigiosi dell’ alta moda quali Chanel, Fendi e Chloè.

Fotografo, collezionista d’arte e di libri, Karl di certo non si annoia mai perché come lui stesso sostiene “La noia è un crimine”.

Personalmente amo la sua classe e il suo stile inconfondibile, capelli bianchi raccolti in un codino, giacca total black, i suoi mitici occhialoni neri, colletto bianco, i suoi inconfondibili guantini tagliati sulle dita e la sua gatta bianca “Choupette” .

La moda ama i gatti con Karl in Ny

Karl Lagerfeld lancia “Karl in New York”, una capsule per donna ispirata e dedicata al suo amato gatto Choupette con cui immagina di trascorrere una vacanza invernale a Manhattan.

Quasi tutta la nuova collezione di Karl si basa sul concetto: la moda ama i gatti!

Infatti descrive l’amore e le esperienze con il suo celebre felino nella Big Apple.

Le grafiche raffigurano Karl e Choupette con cappellini e sciarpe mentre pattinano sul ghiaccio e sorseggiano cioccolata calda, mentre pattinano al Rockefeller Center, fanno shopping sulla Fifth Avenue e girano negli iconici taxi gialli.

Sullo sfondo c’è lo Skyline di NY con le luci scintillanti della città.

Ci sono poi gli accessori interamente dedicati ai gatti.

Tantissime le idee proposte da Karl per i cappelli, bianchi o rosa, neri o beige purchè abbiamo le orecchie da gatto!

Per non parlare delle borse, grandi o piccole, eleganti o più rock, tutte hanno i comune qualcosa: baffi di gatto!!!

T-shirts e felpe, denim, magliette, gonne, camicie, guanti, sciarpe e cappelli.

Dalle cover per i cellulari fino agli occhiali dalle sinuose forme feline che regalano un sensuale sguardo da diva. Karl ci mostra il suo stile felino in tutta la sua collezione.

E allora non ci resta che scegliere come essere gatta!

Come scrive O’Hagan:

«ha il coraggio di perpetuare una visione di qualcosa di meraviglioso e ha anche l’intelligenza di non prendersi terribilmente sul serio, semplicemente ridendo, parodiando se stesso e – grazie a Dio – riflettendo sul mondo da cui provengono i suoi soldi, non solo banchettando tra le sue vanità. Lagerfeld è un uomo al vertice della sua più grande invenzione: se stesso».

O’Hagan racconta anche che l’ideale femminile di Lagerfeld non si basa tanto sul fisico di una donna ma sul suo modo di essere.

Insomma, perché non i cani? Perché i gatti sono più amati? Perché più eleganti e più raffinati?

La risposta in realtà è più semplice: i gatti sono da sempre associati alla femminilità.

È innegabile che esistano connessioni psicologiche e psicosociali che legano gatti e donne.

E allora non ci resta che essere gatti!

Saluti graffianti