La scelta del passeggino perfetto vi angoscia? Con cercapasseggini.it dormirete sonni tranquilli!

Quando nasci pessimista difficilmente nella vita riesci a cambiare. Se poi a questo si aggiunge che con l’età sei diventata una cacac***o maniaca del controllo, ecco che ogni decisione da prendere ti costringe a fare una lista dei pro e contro con tanto di ricerche e valutazioni probabilistiche sulla materia trattata. Di costa sto parlando? Della scelta del passeggino.

Agli occhi di tanti quello di cui mi accingo a scrivere può sembrare un argomento di una superficialità e frivolezza inaudita… tanta premura per una semplice scelta del passeggino… nulla di più sbagliato!!!!!

Provate infatti a parlare con una mamma che affascinata dal trio di design, bellissimo e trendy, si è trovata a non poterlo infilare nel piccolo ascensore del proprio palazzo e della difficoltà giornaliera che ha avuto nel doverlo smontare con un neonato in braccio, magari con le buste della spesa, tanto che ha preferito l’esilio in appartamento piuttosto che una passeggiata; chiedetevi come mai ci sono tanti negozi dell’usato che trattano articoli di prima infanzia con sistemi combinati di passeggini semi nuovi e di gran valore venduti a prezzi stracciati che quasi mai nessuno compra.

Oppure chiedetelo a persone come me che hanno dovuto affrontare, sei mesi dopo l’acquisto del trio, la spesa di un passeggino ultraleggero, perché quello comperato su consiglio dell’eloquente negoziante era esageratamente scomodo.

Quello che ho fatto io piuttosto che un’eccezione è ormai una consolidata prassi e non c’è nulla di più sbagliato.

Questo perché il sistema combinato è l’allocazione più comoda in assoluto per il bambino e questo non lo si dovrebbe mai perdere di vista nella scelta del passeggino.

La soluzione

Dunque, cosa fare se non puoi fidarti dell’opinione di un’amica? Non per diffidenza ma per il semplice fatto che ognuna di noi per vari motivi ha necessità differenti e che anche il venditore più onesto deve tirare acqua al proprio mulino?

La riposta al mio problema è arrivata da www.cercapasseggini.it.

Questo sito, probabilmente strutturato da persone che hanno ben compreso che le tematiche suesposte non sono di poco rilievo, ti fornisce dettagliatissime recensioni sul tema passeggino/sistemi modulari, utilissime nella scelta del passeggino. Con tanto di schede tecniche di tutte le marche presenti sul mercato dandoti la possibilità di confrontare tra loro i vari modelli.

La cosa che più mi è piaciuta è che il sito, oltre a dare giudizi totalmente neutrali sui prodotti, dà l’occasione alla community di stilare vere e proprie classifiche dei passeggini più visualizzati, quelli più confrontati o i più votati dai reali fruitori… i GENITORI!!





Senza contare la possibilità di candidarsi per poter ricevere gratuitamente un passeggino, provarlo e scrivere due righe sull’esperienza.

Dunque, avete presente quando uscite da un negozio e poi arrivate a casa e vi vengono in mente tanti quesiti che vi costringono a ritornarci? Bene, con Cercapasseggini.it, basta un click per evitarsi ogni noia di questo tipo e lasciatemelo dire con il peso del pancione non è cosa di poco conto.

Comprare prezzi e offerte

Altro aspetto positivo è che attraverso la schermata “prezzi e offerte”, cercapasseggini.it ti permette di accedere ad un motore di ricerca dedicato che trova i prezzi migliori e le offerte più interessanti dai negozi e-commerce. Non dimentichiamo che stiamo per affrontare un acquisto importante, perché dunque non provare a risparmiare?











E se le tasche non permettono di comprare quel perfetto passeggino che sarebbe proprio l’ideale per le tue esigenze? Il sito ha pensato a tutto! Con la schermata “Annunci” si accede ad una vasta gamma di passeggini usati e a Km 0.

La mia scelta

Ora veniamo alla mia scelta, con l’ausilio di questo sito, ho deciso di acquistare il trio Chicco StyleGo del colore dell’anno, il grigio, o come lo definisce l’azienda “elegance”.

Ho optato per questo prodotto perché la Chicco è una solida realtà sul marcato, e dal punto di vista tecnico il telaio largo 50 cm, mi permette movimenti anche negli spazi più ristretti e può essere facilmente chiuso con una sola mano con la seduta inclusa.

Vi prego non ridete, l’ho provato su strada anche se non ho ancora partorito!!!!

Questo trio accompagna la vita del bambino fino a tre anni e ammetto che l’estetica è eccezionale, per cui sono certa che questa volta non me ne sbarazzerò facilmente.

Per quanto riguarda il montaggio nonostante le istruzioni fornite dall’azienda produttrice fossero abbastanza chiare, mi è stato utilissimo l’ausilio del video che fornisce cercapasseggini.it, soprattutto quando si è trattato di lavare tutta la copertura e rimontarla.

Bene, rompiscatole, puntigliose o compratrici deluse da acquisti passati, anche per noi esiste una soluzione: si chiama cercapasseggini.it, fatemi sapere se non ho ragione!!