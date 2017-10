Mercatini di Natale 2017: quelli da non perdere

I mercatini di Natale sono una delle attività invernali da non perdere durante il periodo natalizio! I bambini saranno felicissimi di vivere un’esperienza magica in delle location molto suggestive.

I mercatini di Natale 2017 anche quest’anno sono pronti ad accogliervi nelle mete più belle italiane.

Preparatevi a fare scorpacciata di vin brulè e di castagne, a stupirvi di magnifiche location rese suggestive da luci colorate e a farvi affascinare dall’atmosfera natalizia.

I mercatini di Natale 2017 scalderanno il cuore anche a quelli che sentono meno l’atmosfera natalizia, ma bisogna organizzarsi in tempo.

I mercatini di Natale nascono intorno al 1400 in Germania e si chiamavano Mercato di San Nicola. Il primo mercatino di cui si ha attestazione ufficiale avvenne a Dresda nel 1434; in Germania, Austria, Svizzera e Francia questa tradizione è un must del periodo natalizio, infatti si trovano proprio qui i più bei mercatini d’Europa.

MERCATINI DI NATALE 2017: DOVE ANDARE IN ITALIA?

La tradizione dei mercatini di Natale in Italia è più recente; il primo mercatino è nato nel 1990 a Bolzano e nel giro di pochi anni questa tradizione si è diffusa in tutte le località dell’Alto Adige.

Approfittate del Ponte dell’Immacolata per una fuga in un delizioso mercatino!

Bolzano

Vin brulè, strudel di mele e carinissime casette di legno in cui andare alla ricerca di regali di artigianato locale e di delizie per il palato.

Apertura: dal 24 novembre 2017 al 6 gennaio 2018

Tutti i giorni fino alle 19.00

Aosta

Il Marché Vert Noel è il mercatino di Aosta che si svolge dentro il Teatro Romano; la location vi stupirà con torri medioevali e panorama delle montagne innevate all’orizzonte.

Apertura: dal 25 novembre 2017 al 7 gennaio 2018

Orario: fino alle 20.00

Trento

Il primo mercatino di Trento risale al 1993 e da allora i turisti sono deliziati con tanto artigianato locale e delizie gastronomiche nei due mercatini allestiti in città.

Apertura: dal 18 novembre 2017 al 6 gennaio 2018

Orari: fino alle 19.30

Dove: Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti

Bressanone

Il mercatino di Natale 2017 di Bressanone ha luogo ai piedi dell’imponente Duomo cittadino.

Cosa vi aspetta? Casette in legno, luci colorate, cori e concerti insieme a oggetti di legno, ceramiche dipinte e leccornie di ogni genere.

Apertura: dal 24 novembre 2017 al 6 gennaio 2018.

Tutti i giorni fino alle 19.00

Vipiteno

Nell’incantevole cittadina medioevale di Vipiteno, nell’Alta Val d’Isarco, il mercatino di Natale 2017 si svolgerà tra le stradine e dinnanzi l’antica torre delle dodici.

Siete pronti a lasciarvi deliziare dalla gastronomia locale?

Apertura: dal 24 novembre al 6 gennaio.

Orario tutti i giorni fino alle 19.00

Lago di Carezza

Nei pressi del lago di Carezza, a circa 20 minuti da Bolzano, prende vita un suggestivo mercatino in cui vengono posizionate graziose casette di legno e grandi lanterne, che si riflettono nelle acque del lago.

Non mancano anche i prodotti tipici, le sculture di neve e ghiaccio, l’artigianato del legno e tanto altro ancora da vedere mentre si beve del vin brulè.

Apertura: nei fine settimana del 2-3 dicembre/ del 7-10 dicembre/ del 16-17 dicembre

Orario: fino alle 20.00

Lago di Braies

E’ uno dei laghi più affascinanti d’Italia in cui, in occasione del mercatino di Natale, 30 artigiani locali offrono in vendita i loro prodotti tipici avvolti da luci soffuse e dal grande albero di Natale.

Se viaggiate con i bambini non perdetelo!

Apertura: nei weekend del 2-3 dic/ 8-10 dicembre/ 16-17 dicembre

Orario: fino alle 18.00