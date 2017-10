Mondo camerette: consigli per uno spazio per bambini da sogno

Dai un’occhiata a queste soluzioni per il mondo camerette se sei alla ricerca di idee per la stanza dei bambini?

Dagli ambienti colorati a quelli in stile nordico, ogni occasione è speciale per creare una cameretta da sogno!

Consiglio numero 1: butta via i cataloghi delle camerette tradizionali, camerette a ponte o quelle in offertissima outlet. Un bambino necessita di vivere in un ambiente creativo, romantico, quasi fiabesco. Mai sterilizzare le sue fantasie con degli arredi brutti o vecchi. Io mondo camerette per i tuoi figli può diventare uno spazio da sogno.

Consiglio numero 2: gli accessori fanno la differenza. Le camerette sarebbero troppo banali senza quei piccoli dettagli, che del resto possiamo trovare ovunque. Un cuscino a forma di goccia, ghirlande di legno o di luci, cestini, una lampada origami o di vimini, stampe con illustrazioni particolari. Non limitarti a quello che ti propongono le industrie dell’arredo, sii più creativo!





Lo stile scandinavo per un mondo camerette nordic style

I toni morbidi sono perfetti per le camerette. Pastello, rosa, azzurro o grigio, così come il verde menta sono solo alcune proposte. I toni tenui possono essere perfettamente combinati con il bianco per un look davvero cool. Mi piace molto la sensazione di pace in queste atmosfere nordiche!

Inoltre, combinata con alcune idee tipiche dello stile scandinavo, come i tappeti di vimini o le ghirlande con sfere di legno, la camera prende diversi dettagli che la trasformeranno in uno spazio meravigliosamente speciale.

All’insegna dell’avventura

Si sa che i piccoli amano la scoperta e la giocosità, tutte caratteristiche che i bambini possiedono in abbondanza. Scegliere per le camerette per ragazzi i motivi del Far West, con appelli selvaggi e un senso di curiosità per luoghi e culture diverse dalle nostre, stimolerà la loro creatività. Una tenda in tessuto, combinata con i cuscini in tema montagna, sottolinea ancora di più il tema Wild West, magari con una catena montuosa disegnata su una lavagna. Potrebbe esserci un angolo migliore in casa per nascondersi dentro per ore e giocare, leggere un libro e fantasticare con mille storie?

Legno, legno e ancora legno

È importante far vivere i bimbi in un ambiente caldo con texture naturali. Non c’è niente di meglio, quindi, che un arredo in legno, con venature a vista, che rendono l’ambiente più accogliente e predisposto al gioco. Grigio, bianco e legni chiari sono i colori principali delle camerette bambini. Sono facili da coniugare, e, se desideri aggiornare le decorazioni, si possono semplicemente aggiungere altre tonalità, come il verde menta.

Fantasia e colore

Le fiabe alla Disney sono il tema preferito delle camerette romantiche. Colori rosa, azzurro, oro e argento sono le nuances perfette per ricreare un ambiente degno di principesse e re. Mai dimenticare di abbondare coi cuscini, coi tappeti e con le decorazioni a muro, sempre in tinta, per rendere la cameretta un vero sogno!

Il mondo camerette per bambini può essere personalizzato a seconda dei propri gusti e di quelli dei vostri piccoli… basta sognare!

Cameretta bambini: come sceglierla

Scegliere le camerette per ragazzi e bambini non èaffatto semplice.

Gli aspetti da considerare sono molti, inoltre, le esigenze dei bimbi cambiano a seconda delle età e con il passare del tempo.

Bisogna quindi cercare di comporre un arredamento adatto al bimbo o alla bimba di oggi ma anche ai ragazzi di domani.

L’ideale è quello di creare una bozza con le caratteristiche che dovrebbe avere la cameretta ideale. osservare la piantina e capire quali sono le reali possibilità che la stanza offre.

Must have della cameretta:

armadio

libreria

letto: è opportuno valutare già un letto un po’ più lungo (rete 195 o 200) oppure ad una piazza e mezza (rete 120×190-195)

scrivania

sedia

materasso

spazio

Alcune misure di riferimento utili:

profondità di un armadio battente minimo 60 cm

profondità di una scorrevole: minimo 65 cm

misure standard di una rete letto singola: 80×190 oppure 90×190 considerare che questa è la rete, un letto con giroletto e testiera sarà lungo 200-210 cm circa

profondità di una libreria: in genere intorno ai 30/40 cm, si trovano libreria pensili anche intorno ai 25 cm.

Alcuni aspetti relativi alla stanza che possono costituire fonte di criticità: