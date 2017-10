Non sei tu, sono io

In fase di totale irrequietudine lavorativa, sociale, economica e sentimentale, mi sono messa, con i pochi strumenti in mio possesso, cioè la memoria, ad osservare in remoto e analizzare le persone ( quelli di cui mi ricordo) che hanno attraversato la mia vita in passato e persone che a volte, purtroppo, continuo ad incontrare .

Di primo acchito sembrano parole di una, notevolmente, toccata e paranoica ma questa volta sono sicura che il problema non sono io ma quelli!

Ho sempre cercato di mantenere un equilibrio, anche se spesso solo apparente, di fronte alle nuove conoscenze per non spaventarli ma niente.

Sono li pronti a servire la loro infamia con “ io non sono come gli altri” o “ ma chi hai conosciuto fin’ ora” per poi andare via dicendo “ ti chiamo io”. Quegli uomini là, a cui non sono mai andata bene nonostante la mia emancipazione, la mia indipendenza e la mia quasi intelligenza, mi hanno resa tutt’altro che forte, talmente insicura da rendermi sicura che la mia metà non sia in questo posto, in questa nazione o in questo sistema solare.

Non vedo più potenziali uomini perfetti ma solo degli ologrammi tipo matrix che trasmettono un messaggio promozionale

“Fallo finché ti rende felice, non c’è nulla di sbagliato” anche per sole due ore (mi piace esagerare). Ma niente sentimenti bambina! I sentimenti non appartengono agli uomini di questo mondo, soprattutto quelli espressi, almeno se si tratta di te!

Li spaventano bambina e di duro gli viene solo il cuore e cominciano a sparire come gli gnomi nel bosco e mentre scappano qualche rara volta senti echeggiare nell’ aria anche frasi del tipo : “tu sei quella giusta ma non è questo il momento giusto” ma per magia si fidanzano o si sposano con la successiva! E mentre tu aspetti che ti richiamino, loro preferiscono il tira e molla a turno. Un po’ con me, poi un po’ con te , poi con un’altra ed un’ altra e via dicendo come dei piccoli Jack Lo Squartatore dei sentimenti.

Presto, seguirà la lista di queste creature fantastiche e vi dirò come evitarle.