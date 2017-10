Pasta e patate Bimby: una ricetta facilissima e gustosissima

La pasta e patate Bimby è un primo piatto molto saporito, perfetto per i primi freddi autunnali perché va gustato caldo e ideale anche per soddisfare gli esigenti palati dei più piccini. Con l’ausilio del Bimby la preparazione è davvero semplicissima!

Il profumo delizioso che emana un buon piatto di pasta e patate Bimby è quello delle giornate piovose, in cui il piacere sta tutto nel riunirsi a tavola per apprezzare una pietanza calda, vellutata, impreziosita dalla salsa fresca di pomodoro e da un leggero aroma di rosmarino (se gradito).

Il formato di pasta da abbinare alla ricetta proposta è assolutamente libero, dipende dai vostri gusti: in genere si adattano benissimo i ditali rigati, che trattengono il condimento, o le chioccioline, callose e croccanti; personalmente trovo squisita l’idea di mixare più formati, dritta utilissima anche per “riciclare” un po’ di avanzi di pacchi di pasta rimasti aperti. In questo caso, naturalmente, occhio a controllare che i tempi di cottura siano analoghi!

A casa mia è sempre un gran successo, le mie bambine ne vanno matte!

Ma vediamo nel dettaglio la ricetta.

INGREDIENTI

· 1 cipolla piccola

· 30 gr di olio EVO

· Mezzo rametto di rosmarino (se gradito)

· 1 carota

· 3 patate medie

· 200 gr di passata di pomodoro

· 850 gr di acqua

· Mezzo panetto di dado vegetale

· 320 gr pasta

PREPARAZIONE PASTA E PATATE BIMBY (tempo di cottura totale circa 35-40 minuti, ricetta facile)

Per preparare un’ottima pasta e patate Bimby iniziate mettendo nel boccale la cipolla e la carota ben pulite e tagliate a pezzetti: 10 sec a vel 5.

Raccogliete sul fondo con una spatola e aggiungete l’olio ed il rosmarino, fate insaporire per 3 min a 100 gradi vel 1.

Pelate le patate, tagliatele a pezzetti non troppo piccoli e mettetele nel boccale insieme alla passata di pomodoro, all’acqua e al dado. Fate cuocere per 20 min a 100 gradi vel 1. Al termine aggiungete la pasta e fate proseguire la cottura per il tempo indicato sulla confezione del formato prescelto, 100 gradi a velocità Soft antiorario.

Se dovesse risultare troppo brodosa per i vostri gusti, fate cuocere per altri 2 min a temperatura Varoma, sempre con vel Soft antiorario.

Aggiungete un’abbondante spolverata di parmigiano reggiano grattugiato et voilà! La vostra pasta e patate Bimby è già pronta!

Se gradite un gusto leggermente piccante, potete insaporire la vostra pasta e patate anche con una punta di peperoncino a pezzetti (non per i bambini, naturalmente!), da far soffriggere assieme alla cipolla ed alla carota spezzettate al passaggio 1.