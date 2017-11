PROVATI PER VOI: Eight Hour Cream Elizabeth Arden

IL PRODOTTO PREFERITO DALLE STAR

Eight Hour Cream è il prodotto immancabile nel beauty di moltissime vip come Catherine Zeta-Jones, Victoria Beckham, Eva Longoria, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett e Claudia Schiffer: la sua versatilità lo ha reso un prodotto super TOP.

Come usare Eight Hour Cream di Elizabeth Arden

Scopriamo i benefici della EIGHT HOUR CREAM

Ecco come usare questa crema balsamo:

– protegge la pelle dallo stress provocato da vento, riscaldamento e aria condizionata;

– illumina guance, palpebre e labbra;

– dona sollievo alle gambe dopo ceretta e lametta, calma le irritazioni e allevia il rossore;

– tiene in piega le sopracciglia;

– è un trattamento di bellezza per le mani;

– ideale per piedi stanchi;

– rigenera la pelle dopo lunghi viaggi in aereo;

– allevia le contusioni e le piccole irritazioni cutanee, le ferite ed escoriazioni;

– lucida e nutre i capelli, oltre che essere un piccolo toccasana per le doppie punte;

– è un ottimo idratante per le cuticole.